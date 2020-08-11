«الكرة» يصدر «البروتوكول الصحي»

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أعلن اتحاد الكرة عن البروتوكول الخاص باستئناف النشاط الرياضي للموسم الحالي بالاضافة الى الاجراءات والاحترازات الصحية لاقامة المباريات المتبقية من مسابقات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى وكأس الأمير.

وتلقى الاتحاد كتاب موافقة من الهيئة العامة للرياضة على استئناف المسابقات بدءاً من السبت المقبل (15 أغسطس الحالي) مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الوقائية والاحترازية.

وكان الاتحاد حدد التاريخ ذاته لاستئناف الدوري الممتاز والدرجة الأولى مع اقامة المباراة المؤجلة بين الكويت والنصر اليوم الثلاثاء، لكنه قرر تأجيل انطلاق المسابقات أسبوعاً وتحديداً يوم 20 أغسطس، على أن تُلعب مباراة الكويت مع النصر السبت المقبل.

كما تأجلت منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الأمير الى يوم 8 سبتمبر المقبل على أن يقام الدور نصف النهائي في 13 منه.

وكان القادسية ارسل كتاب اعتراض الى اتحاد الكرة على استكمال الفريق الأصفر الموسم الكروي في 16 اغسطس، مجدداً تمسكه بضرورة التأجيل في الوقت الذي مازال فيه مدربوه ومحترفوه خارج البلاد، كما اعترض ناديا كاظمة والفحيحيل على استئناف الموسم في 15 أغسطس وطالبا اتحاد الكرة بضرورة تأجيل العودة.

وفيما يلي نص البروتوكول الذي نشره اتحاد الكرة على موقعه الرسمي:

أولاً: الجهاز الاداري والفني واللاعبين:

1- يسمح بدخول الملعب خلال المباريات عشرون لاعبا لكل فريق.

2- يسمح بتواجد احد عشر لاعباً في الملعب وتسعة لاعبين بدلاء على مقاعد المنطقة الفنية.

3- يسمح بدخول الملعب خلال المباريات عشرة افراد من الطاقم الاداري والفني لكل فريق.

ثانيا: اجراءات دخول الفريقين والحكام والمسؤولين قبل المباراة:

يدخل الفريقان الى ارض الملعب بالترتيب التالي:

1- الحكام.

2- الفريق (أ).

3- الفريق (ب).

4- يتم تطبيق الاصطفاف الاعتيادي مع الحرص على التباعد وعدم المصافحة والتوجه الى الملعب مباشرة.

5- لا يجوز التجمع في ارض الملعب قبل انطلاق المباراة الا اثناء فترة الاماء.

6- اثناء الجلوس في دكة البدلاء يتم الابقاء على مقعد فارغ لافراد الجهازين الفني والاداري واللاعبين البدلاء.

ثالثاً: مراسم بعد المباراة:

1- لا يسمح بالمصافحة بعد المباراة.

2- يمنع الاستحمام في المنشأة بعد المباراة.

3- عدم التجمع بعد نهاية المباراة مع الحرص على مغادرة ارض الملعب في اسرع وقت.

رابعاً: الجوانب الإعلامية:

? يمنع دخول وتواجد وسائل الاعلام المختلفة والصحافيين في الاماكن المخصصة لهم في المدرجات.

? يسمح بدخول مصور واحد فقط لكل ناد من الناديين المتباريين.

يمنع دخول باقي المصورين التابعين للجهات الاعلامية المختلفة، وسيقوم المركز الاعلامي بالتواصل مع الجهات الاعلامية وتزويدهم بصور جميع المباريات.

? في حال اقامة اللقاءات التلفزيونية بعد المباراة من قبل القناة الناقلة، يسمح بتواجد المنسق الاعلامي لكل ناد من الناديين المتباريين في الملعب قرب نهاية المباراة للقيام بعملية التنسيق.

? يسمح بدخول الناقل الرسمي للدوري (قناة الكويت الرياضية)، على ان يقتصر الدخول على من لديهم مهام رسمية في المباراة فقط مع التأكيد على تقليل عدد العاملين وتنقلاتهم داخل الملعب.

? لن يكون هناك التقاط للصورة الجماعية لكلا الناديين المتباريين، ويتم الاقتصار على صورة طاقم التحكيم للمباراة مع قائدي الناديين بعد اجراء القرعة.

خامساً: المنصة.

يسمح بدخول عدد (15) شخصاً في المنصة الرئيسة للستاد لكلا الفريقين المتباريين على ان يتم تحديدهم من قبل كل ناد على ان يتحمل النادي المستضيف مسؤولية الاشراف والتنظيم.

