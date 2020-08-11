الأصفر والأخضر اليوم

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يلتقي القادسية مع مضيفه العربي في 07:00 مساء اليوم على ستاد صباح السالم في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي. وتحظى مواجهات الكبيرين بمتابعة جماهيرية حتى وإن كان اللقاء ودياً، وتأتي المباراة بعد أن لعب الأصفر لقاءين تجريبين فاز في الأول على خيطان بثلاثية نظيفة، وفي الثاني على اليرموك بنتيجة 4-2. وخاض الأخضر لقاءين وديين فاز فيهما على خيطان 4-2 وعلى السالمية بهدف دون رد.

ويحتل القادسية المركز الثاني برصيد 30 وبفارق الأهداف عن الكويت المتصدر، فيما يأتي العربي خامساً برصيد 21 نقطة، علماً بان الأصفر فاز في مواجهتي الفريقين في الدوري هذا الموسم 2-0 ذهاباً و1-0 إياباً، فيما أقصى الأخضر غريمه التقليدي من كأس ولي العهد بعد الفوز عليه بركلات الترجيح.

من جانب آخر، تعادل التضامن مع الصليبخات 1-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر ضمن استعدادات الفريق لعودة النشاط الرياضي. تقدم الصليبخات بهدف عن طريق مشعل ذياب وتعادل التضامن بواسطة مهاجمه فيصل عجب.

وقاد التضامن المدرب المساعد جمال القبندي الذي يشرف على الفريق في الفترة الحالية لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، في حين قاد الصليبخات مدربه الوطني محمد عبيد. وحرص المدربان على منح الفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين من أجل استعادة لياقة المباريات. ومن المنتظر أن ينسق كلا من الفريقين لخوض مباراة ودية أخرى بعد تأجيل انطلاق الدوري إلى يوم 20 الشهر الحالي.

وفي مباراة ثانية، تعادل السالمية مع الشباب بالنتيجة ذاتها (1-1) في اللقاء الذي جمعهما على ستاد ثامر وهي المباراة الأولى للشباب الذي يقوده المدرب المساعد سعد يعقوب في انتظار وصول المدرب الروماني فلورين ماتروك. في المقابل، لعب السماوي مباراته الودية الثالثة بعد التعادل مع الكويت 0-0 والخسارة أمام العربي 0-1.

