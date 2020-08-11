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«آسيوي اليد» أرجأ بطولاته

زيد خلف
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الثلاثاء 11 أغسطس 2020

أجل الاتحاد الاسيوي لكرة اليد بطولاته المبرمجة في هذا العام إلى العام المقبل 2021 نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العالم اجمع والمتعلقة بتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأرجأ الاتحاد الاسيوي البطولة التاسعة للناشئين إلى منتصف مارس العام المقبل في مدينة الماتي في كازخستان، والبطولة الخامسة للأندية للسيدات إلى أبريل في المدينة ذاتها، كما أرجأ البطولة الثالثة والعشرين للأندية إلى مايو في مدينة جدة السعودية. كما أرجأ البطولة الآسيوية الشاطئية الثانية للناشئين والناشئات إلى منتصف فبراير المقبل في العاصمة التايلندية بانكوك، والبطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب الى النصف الأول من مارس المقبل في مدينة شيراز الايرانية.


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