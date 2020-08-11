«سلة كاظمة» اتفق مع الظفيري

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اتفق كاظمة مع لاعب كرة السلة في القادسية ناصر الظفيري على انضمام الاخير لصفوف البرتقالي بعد ان ينهي مشاركته مع الأصفر في الموسم المعلق منذ مارس الماضي والذي سيستأنف منتصف سبتمبر المقبل. وسيوقع الظفيري على عقد انتقاله الى كاظمة بمجرد انتهاء بطولة الكأس المتبقية من الموسم المعلق.

ويعد البرتقالي العدة من اجل اعداد الفريق بصورة مميزة للموسم المقبل من خلال الاستفادة من قرار الاتحاد الجديد الذي يجيز انتقال اللاعبين الذين بلغوا 30 عاما دون موافقة انديتهم وهو ضم لاعب الكويت السابق احمد المطيري ولاعب العربي يوسف بورحمة كما وقع عقد مع نجم الفريق احمد البلوشي وجدد للنجم احمد سعود. وقال مساعد مدرب البرتقالي الوطني سالم الداوود ان الفريق يواصل تدريباته بصورة يومية بحضور متميز من اللاعبين. واضاف الداوود أن الفريق بانتظار وصول مدربه الصربي ايفان يرميتش الذي كان يفترض ان يصل اليوم لكن بسبب حظر الطيران من بعض الدول تأجل وصوله لحين استثناء المدربين واللاعبين من قبل الجهات المسؤولة في الدولة، مبيناً أن البرتقالي اتفق مع المحترف الكرواتي زوران فركيتش ومن المفترض ان ينضم الى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. وقال: «حاولنا التعاقد مع محترف بشكل مبكر نظرا لأن اللاعبين الجيدين تتسابق عليهم الكثير من الأندية».

