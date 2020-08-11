عودة بطولات «الجمباز» في أكتوبر وتقليصها بالموسم الجديد

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أعلن رئيس اتحاد الجمباز فهد الصولة عن عودة النشاط للبطولات المحلية في شهر أكتوبر المقبل على أن تقتصر المنافسات على فئة السن العام، جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد في مقره الكائن بمبنى اللجنة الأولمبية أول من أمس برئاسة الصولة وبحضور جميع الأعضاء الذين التزموا خلال الاجتماع بالتباعد الجسدي والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

وأوضح الصولة أن الاجتماع شهد عدة قرارات مهمة منها تقليص عدد البطولات في الموسم المقبل 2020 - 2021 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، والموافقة على إنشاء اللجنة النسائية في الاتحاد برئاسة حصة الصانع التي تم ترشيحها من قبل اللجنة الاولمبية، وكذلك الموافقة على تسجيل الاكاديميات الخاصة في الاتحاد بشكل رسمي اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل.

من جانبها، ذكرت حصة الصانع أن الفترة المقبلة ستشهد جهداً مضاعفاً للجنة النسائية في الاتحاد من أجل تنظيم لعبة الجمباز للفتيات واعطائها صفة الرسمية وزيادة الإقبال على ممارستها وكذلك زيادة رقعة التنافس فيها.

وقالت الصانع إن اللجنة ستسعى تحت مظلة ودعم الاتحاد إلى تهيئة أفضل الظروف لفتيات الكويت كي يمارسن رياضة الجمباز في أجواء صحية وآمنة تحافظ على خصوصية الفتاة وتمنحها فرصة الإبداع والتألق، مضيفة أن نظرة المجتمع الكويتي لرياضة الجمباز للسيدات تغيرت وخير دليل على ذلك الإقبال الكبير للفتيات على مزاولة هذه اللعبة.

ونوهت بأن اللجنة ستضع بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي قوانين وأنظمة توحد رياضة الجمباز للفتيات على غرار رياضة الجمباز للرجال وتكون متماشية مع قوانين الاتحاد الدولي للعبة. وأشارت إلى خطة اللجنة في تنظيم بطولات محلية رسمية تضم فرق الأكاديميات الخاصة (جمنازيا وسالتو وأكرو وكويك ستيبس) وفرق أكاديميات الأندية الأهلية، واستضافة بطولات إقليمية خليجية وعربية بهدف توفير فرص احتكاك لفتيات الكويت لتطوير مستواهن وبناء منتخب كويتي لجمباز الفتيات يكون قادراً على تحقيق الإنجازات ومقارعة الدول المتفوقة في اللعبة. وأكدت حرص اللجنة والاتحاد على توسيع قاعدة الجمباز الفني للفتيات وتكوين منتخب محترف في هذه الرياضة، مؤكدة أن المستوى مبشر في الأكاديميات وباستطاعة فتيات الكويت إثبات أنفسهن على المستويين الخليجي والعربي، مشيرة إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها منتخب الجمباز الإيقاعي في البطولة العربية التي أقيمت في تونس خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وفي ختام تصريحها أشادت بتعاون الاتحاد ودعم مسؤوليه لرياضة الفتيات، مضيفة أن مجلس إدارة الاتحاد لديه طموحات كبيرة ويقوم بعمل احترافي من أجل الارتقاء بهذه الرياضة التي باتت تحظى بشعبية كبيرة في الكويت.

