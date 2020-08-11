الفهد: الإعلام يحتاج إلى بناء مستقبل جديد

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افتتح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد أمس ندوة على الانترنت لاتحاد ألعاب القوى الآسيوي حملت عنوان «ألعاب القوى في عيون وسائل الإعلام» ونظمها من بانكوك اتحاد العاب القوى التايلندي، وتضمنت الندوة كلمة لرئيس اتحاد ألعاب القوى الآسيوي القطري دحلان الحمد ورئيس ألعاب القوى الدولي اللورد البريطاني سيباستيان كو.

وتحدث الشيخ أحمد الفهد عن التحديات التي تواجه العاب القوى بشكل خاص والحركة الرياضية بشكل عام بسبب جائحة فيروس كورونا وقال إن أولوية شركاء الإعلام والبث والتسويق هي التركيز على الرياضيين والشباب والجمهور لأنه الضمان لنجاح الرياضة في المستقبل.

واضاف الفهد: «لنكن إيجابيين، ودعونا نعمل معا ونتواصل مع بعضنا البعض بشكل أفضل لنرى ما هي احتياجات المستقبل فمن خلال تاريخنا وخبرتنا يمكننا بناء مستقبلنا معاً».

وأشار إلى أن وباء «كوفيد_19» تسبب في الكثير من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية وكذلك لعالم الرياضة وكل من ينتمي لها، بما في ذلك وسائل الإعلام التي تحتاج إلى بناء مستقبل جديد، بدءاً من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل و حتى عام 2030.

وأشاد رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي بدور رئيس ألعاب القوى الدولي اللورد كو خلال السنوات الخمس الماضية في التغلب على الكثير من المشاكل بفضل قيادته والتضامن الذي اظهرته حركة العاب سباقات المضمار والميدان، موضحا أن الوقت مناسب للأداء الرياضي المتميز حتى الآن لتصدرالعناوين الرئيسة في مقابل الجوانب السلبية للرياضة في الماضي القريب.

وقال الفهد أيضًا إنه بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام واحد والتغييرات اللاحقة في التقويم الرياضي حول العالم، يحتاج الرياضيون إلى وقت للتأقلم مع جداولهم الزمنية وبرامجهم التدريبية من أجل تحقيق أفضل أداء لهم في الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بالإعلام، قال الشيخ أحمد إن هناك الآن منافسة كبيرة بين الإعلام والبث التقليدي الإذاعي والتلفزيوني وبين الاعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي الجديدة، وهذا يتطلب التواصل والتعاون على جميع المستويات لتحقيق أفضل النتائج من حيث التغطية.

وشكر الفهد رئيس الاتحاد الاسيوي دحلان الحمد على دعوته للانضمام إلى الندوة الإعلامية وهنأه على هذه المبادرة المهمة.

من جانبه، تطرق دحلان الحمد في كلمته الافتتاحية الى الاتجاهات المتغيرة في وسائل الإعلام، وحرص اتحاد العاب القوى الاسيوي خلال الوباء على إبقاء أنشطة ألعاب القوى في الأخبار، اضافة الى خطط التطوير ومنها الحضور النسائي في الرياضة من المضمار مرورا بالإدارة ثم إلى غرفة مجلس الإدارة.

وتحدث اللورد كو، الذي انتخب أخيراً عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية، عن براعة وإبداع الرياضيين والاتحادات الوطنية أثناء الوباء في إشراك المشجعين في جميع أنحاء العالم.

وخاطب كو المنتمين لوسائل الإعلام في أنحاء آسيا الذين يشاهدون الندوة عن أهمية الاتصال الشخصي في صناعة الإعلام. وأضاف أن هذا العام يصادف 40 عاماً على ظهوره الأولمبي الأول في موسكو عام 1980، لكنه أشار إلى أنه قبل سبع سنوات من موسكو، بدأت علاقته بالإعلام على المستوى المحلي في شيفيلد بالمملكة المتحدة، وقال إن هذه العلاقة استمرت على قوتها لفترة طويلة بعد نجاحاته في الألعاب الأولمبية، وذلك بفضل اهتمام وسائل الإعلام عندما كان عداءً صاعداً في المسافات المتوسطة.

