«الآسياد الشاطئية» إلى أبريل 2021

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حدد المجلس الاولمبي الاسيوي امس موعدا جديدا لدورة الالعاب الاسيوية الشاطئية السادسة، التي تقام في سانيا بمقاطعة هاينان الصينية، وبات من الثاني إلى العاشر من أبريل 2021، بعد أن كانت مقررة من 28 نوفمبر حتى السادس من ديسمبر 2020.

وجاء في بيان المجلس الاولمبي الاسيوي: «إن اسم الالعاب سيبقى دورة الالعاب الاسيوية السادسة سانيا 2020، كما إن شعار الالعاب سيبقى من دون تغيير».

وأضاف: «سيتم الاعلان قريبا عن تعديل نظام تسجيل الرياضيين للمشاركة في الالعاب بالاضافة إلى تفاصيل فنية أخرى بالتعاون مع اللجنة المنظمة للدورة».

