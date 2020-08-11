الملا أشاد بعطاء الموسوي

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كرم نائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا جناح فريق كرة اليد في نادي الكويت والمنتخب صالح الموسوي تقديراً لجهوده في البطولة الاسيوية للمنتخبات التي اقيمت في الكويت يناير الماضي ونال فيها الموسوي جائزة أفضل جناح في البطولة.

ويأتي تكريم الملا بعد أن قام اتحاد كرة اليد بتكريم اللاعب ايضاً السبت الماضي تقديراً لجهوده التي قدمها خلال البطولة الأسيوية ومساهمته الفاعلة في رفع اسم الكويت في المحافل القارية. وأشاد الملا بالدور المميز الذي لعبه الموسوي خلال مشاركة «أزرق اليد» في البطولة حيث يأتي هذا التكريم ضمن دور الهيئة في تقدير جهود الشباب الرياضي وحث البقية على بذل المزيد من الجهود في جميع الألعاب. وتوجه مدير المنتخب فهد الهاجري بالثناء والشكر للملا على دهمع ومساندته للرياضة كلل وللعبة كرة اليد على وجه الخصوص.

