فريق كويتي أجرى عملية جراحية نادرة ومعقدة بنسبة نجاح 100 %

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أعلن استشاري الجراحة العامة والسمنة في مستشفى الصباح د. محمد السليمي عن نجاح فريق طبي كويتي بقيادته وتحت اشراف استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة في مستشفى الصباح د. مبارك الكندري في اجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة في المستشفى لمريضة في العقد الخامس من العمر كانت تعاني مشاكل كبيرة في البطن والقولون.

وقال السليمي في تصريح صحافي ان العملية تكللت بالنجاح بنسبة 100%، والمريضة بدأت في التحسن بشكل سريع ومطمئن، مشيراً الى انها كانت اجرت عمليتين جراحيتين عامي 2009 و2011، لافتا الى انها كانت تعاني من مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض نفسية واكتئاب شديد وتوتر.

ولفت الى ان مثل هذا النوع من العمليات الجراحية المعقدة يتم اجراؤه في الخارج من خلال فريقين جراحين، حيث يخصص احدهما لاستئصال القولون، والآخر لقص الالتصاقات، اما هنا فقد اجريت العملية كاملة بشقيها عن طريق فريق واحد فقط، ونجح في تخليص المريضة من جميع مشاكلها، وهي لا تعاني اي مضاعفات.

وأوضح السليمي ان المريضة اشتكت من عدم قدرتها على الاخراج، وتم اجراء جراحة مؤقتة لها بفتح البطن وتقوية القولون، ليتم تفريغ البراز في كيس، لكن هذه العملية ادت الى مضاعفات وفتق في البطن، وقامت في العام 2011 باجراء عملية اخرى عن طريق المنظار الجراحي لاصلاح الفتق ووضع شبك دائم في جدار البطن، ولكن عادت المريضة تشتكي من آلام شديدة، وعقب اجراء اشعة مقطعية تبين انها تعاني من تضخم كبير في القولون وبداخله كتلة كبيرة ناشفة لم تخرج وداخل الفتق انسداد جزئي في الأمعاء الدقيقة.

وأكد انه تم اجراء العملية حيث كانت تعاني من التصاقات شديدة بين الأمعاء الدقيقة والشبك الدائم اثناء اجراء العملية، ما استلزم تسليك وقص الالتصاقات بدون اصابة الأمعاء، حيث تم استئصال جزء من القولون، وتم تسليك دقيق للقولون والكلى اليسرى والبنكرياس والطحال لاعادته الى اصله، كما تمت اعادة ترميم الأنسجة والعضلات المتآكلة.

وأكد د. السليمي ان ما تم انجازه من قبل الفريق الطبي يعتبر نجاحاً كبيراً، وخطوة مهمة تجعل من اطباء الكويت يضاهون اقرانهم في الدول المتقدمة طبياً.

