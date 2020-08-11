الحل خلال 6 أشهر.. بشرى لمرضى ألزهايمر

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ساقت صحيفة بريطانية بشرى سارة لمرضى الزهايمر، اذ افادت بأن علاجا لهذا المرض الشائع بين كبار السن سيخرج للنور خلال 6 اشهر.

وذكرت صحيفة «ذي صن» البريطانية ان عقار «أدوكانوماب» المرتقب لعلاج الزهايمر سيعمل على ابطاء المرض في غضون ستة اشهر قادمة، وذلك بعد ان اظهر فعالية في تحسين مهارات الذاكرة واللغة، عند مرضى الزهايمر.

ويعمل العلماء الآن على مراجعته، وحال تمت الموافقة عليه في مارس 2021، سيعطي الأمل لنحو 5000 الف بريطاني يعانون من المرض الخطير. ومن المعروف ان الأدوية الحالية تعالج الأعراض فقط، وليس السبب.

يعمل «أدوكانوماب» من خلال المساعدة على ازالة تراكمات البروتينات السامة التي تدمر خلايا الدماغ، ونجح العلاج في ابطاء تدهور الخرف، ما ساعد المرضى على مواصلة العيش بشكل طبيعي.

تقول سامانثا بنهام هيرمتز، من مركز ابحاث الزهايمر في بريطانيا: «لقد انتظر الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر وقتاً طويلاً للحصول على علاج يغير حياتهم، حيث ستقرر ادارة الغذاء والدواء الأميركية، ما اذا كان هناك دليل كاف على ان العقار آمن وفعال».

وقرر القائمون على صناعة العلاج في البداية الغاء التجارب بعد ظنهم انها فشلت، لكن بعد ذلك، وجد التحليل ان لدى المرضى الذين يعانون من المرحلة المبكرة من مرض الزهايمر، لديهم «انخفاض مهم احصائياً في التدهور السريري» ما يعني تحسن حالتهم، عند تناول جرعات عالية، ولم يتسبب الدواء في اعراض خطيرة لدى 3 من كل 4 مرضى.

