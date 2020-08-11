«واتساب» تتيح إمكانية نقل المحادثات من «أندرويد» إلى «آيفون»

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كشفت مصادر تقنية ان تطبيق التراسل الفوري «واتساب» سيتيح لمستخدميه امكانية نقل المحادثات للمرة الأولى من الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» الى هواتف «آيفون».

وأشارت المصادر الى ان «واتساب» تختبر حاليا تقنية يمكنها مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتي «أندرويد» و«آيفون».

وستسمح تلك التقنية ايضا باستخدام نفس حساب «واتساب» على اكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت. وأوضحت «واتساب» ان تلك الميزة لا تزال قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل «أندرويد» و«آي او اس»، وستعتمدها في الفترة المقبلة.

كما سيمكن ايضا تشغيل تلك الميزة الجديدة ايضا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من «واتساب ويب».

