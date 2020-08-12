الناصر: صندوق التنمية يتكفل ببناء «صومعة» لبنان

وطن النهار

استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ د. أحمد الناصر في ديوان عام وزارة الخارجية سفير مملكة هولندا فرانس بوتايت بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

واشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله في البلاد واسهاماته التي قدمها في اطار تعزيز اواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني.

واستقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر سفير النمسا زيغورد باخر وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله في البلاد وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني.

واكد وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر ان الكويت ملتزمة التزاما تاما بمساعدة لبنان في جميع الازمات، مؤكدا ان الصندوق الكويتي للتنمية سيتكفل ببناء صومعة الحبوب اللبنانية.

وقال في تصريح صحافي بناء على توجيهات سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد تم ارسال 7 طائرات الى لبنان محملة بمواد طبية وغذائية وسوف ترسل الطائرة الثامنة اليوم وهذا ضمن المساعدات التي تقدمها الكويت للاشقاء في لبنان وبمساهمة من الهلال الاحمر الكويتي ومجموعة من الجمعيات الخيرية الكويتي واللبنانية.

واضاف ان مشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاءت بناء على توجيهات سمو نائب الامير والتزام للكويت بمساعدة الاشقاء في لبنان وقد اعلن سموه في المؤتمر الذي شارك فيه العديد من رؤساء الدول وممثلون عن المنظمات الاقليمية والدولية لمساندة لبنان في الكارثة التي حلت به وقد اعلنت الكويت عن مجموعة من المساعدات من ضمنها تخصيص جسر جوي لنقل المساعدات وبناء صومعة للحبوب.

