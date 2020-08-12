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بمشاركة عشرات من الشباب المتطوعين

«لوياك لبنان» نظمت حملة «انهضي يا بيروت»


إثر فاجعة الانفجار المأساوي الذي حل بالعاصمة اللبنانية «بيروت» كانت مؤسسة لوياك لبنان في قلب الحدث، بمشاركة عشرات من الشباب المتطوعين تحت شعار «انهضي يا بيروت» استجابة لنداء الإنسانية. انطلقت الحملة بتعاون ودعم من «لوياك الكويت» لتقديم المساعدة السريعة والفورية لمنكوبي انفجار ميناء بيروت. وتحت مظلة برنامج «هومز» للطوارئ تشكلت مجموعة من الفرق من الشباب المتطوع لمواجهة الكارثة واضعة خطة عملية واضحة لكل فريق من أهم ملامحها:
- تولي فريق «كونترول» العمليات استقبال ومتابعة الحالات الإنسانية وإيجاد حلول ملائمة وسريعة مثل إيجاد وتوفير بيوت ملائمة لإقامة المتضررين. - أما فريق مساعدة المستشفيات والمرافق العامة فتولى تنظيف آثار الدمار حيث كان في قلب الميدان لإزالة المخلفات واسترداد وجه بيروت الجميل بما في ذلك المستشفيات والمباني التاريخية والشوارع.
- وأخيرًا فريق تقييم وإصلاح الأضرار المادية للبيوت المدمرة للأسر الأشد حاجة وعوزاً للمساعدة.
ومازالت الحملة بفرقها الثلاثة مستمرة وتصل الليل بالنهار، رغم صعوبة الأوضاع الحالية والتوتر في الشارع اللبناني منذ وقوع الانفجار.


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