«التربية»: تدريب 15 ألفاً و667 طالباً وطالبة في الصف الثاني عشر

وطن النهار

أكد الموجه العام للحاسوب بالانابة ورئيس فريق تكنوسوفت في وزارة التربية نجيبة دشتي، ان مشروع تكنوسوفت بدأ في العام 2018/2019 بمبادرة من التوجيه الفني العام للحاسوب بالتعاون مع تواجيه المواد الدراسية الآخرى المتمثلة في «العلوم، الرياضيات، اللغة العربية، التربية الاسلامية، الاجتماعيات، اللغة الفرنسية» مشيرة الى ان المشروع بدأت بذرته الأولى منذ 3 سنوات تم خلالها تدريب معلمي المرحلة المتوسطة على مشروع تكنوسوفت في البداية وهو الأمر الذي مكنا حاليا من الاستفادة بتدريب المرحلة الثانوية.

وأضافت دشتي في تصريح للصحافيين، ان الفئات المستهدفة من التدريب على المشروع تمثلت في اصحاب الوظائف الاشرافية من ادارات مدرسية وادارة التواجيه الفنية من موجه عام وموجه اول وموجه فني ثم رؤساء الأقسام والمعلمين ثم تدريب طلبة المرحلة الثانوية على استخدام «تكنوسوفت» مشيرة الى اننا نسعى للتعاون مع الجميع لتطوير اداء المعلمين في وزارة التربية بدولة الكويت ومواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيا التعليم الالكتروني.

وبينت دشتي ان مشروع تكنوسوفت يعتبر امتدادا واستكمالا لمشروع تكنوتاب والذي انطلق من التوجيه الفني للحاسوب في منطقة الأحمدي التعليمية منذ 2014 وحتى 2016 ثم انتقل الى منطقة مبارك الكبير التعليمية خلال العام 2016/2017 ويهدف المشروع الى تطوير اداء المعلمين وتوظيف الموارد المتاحة بوزارة التربية في الارتقاء بالتعليم وربطهم بمستجدات التطور التكنولوجي وتنفيذ التعليم عن بعد وتأهيل المعلمين للمشاركة في مجتمع مايكروسوفت التعليمي «معلم مايكروسوفت المبدع الخبير» اضافة الى التواصل مع المجتمعات التعليمية حول العالم. وأوضحت دشتي ان المشروع نفذ على 4 مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى من العام 2018/2019 بتكوين الفريق الرئيس للتدريب والفرق الأساسية لجميع تواجيه المجالات الدراسية وتدريبها تدريبا عاليا حيث تم تأهيلهم ليصبحوا نواة التدريب في جميع التواجيه الفنية بالمراحل التالية وتم تدريب 42 موجها فنيا و102 معلم من المرحلة المتوسطة خلال المرحلة الأولى.

