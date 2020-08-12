الكشتي: انطلاق منصة اتحاد الجمعيات التعاونية.. الشفافية والرقابة الشعبية

وطن النهار

عقد اتحاد الجمعيات التعاونية صباح يوم الاثنين الموافق 10/8/2020 اجتماعا مشتركا لعرض الرؤية الأولية لمنصة اتحاد الجمعيات التعاونية الالكترونية والتي تعتبر مشروعا وطنيا مهما يقوم اتحاد الجمعيات باعداده بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع شركة (بزنس كونسبت) الشركة الوطنية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والحلول البرمجية تحت شعار (الشفافية والرقابة الشعبية).

وقد حضر كل من رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي ووكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع التعاون سالم الرشيدي ووكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون الفنية محمد العنزي ووكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عيد الرشيدي ومن اتحاد الجمعيات التعاونية أمين الصندوق خالد حامد المطيري ورئيس اللجنة المالية والادارية محمد رغيان العازمي ورئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة صلاح سلمان العازمي ورئيس لجنة الاستيراد والشراء الجماعي ورئيس لجنة متابعة ومراقبة الأسعار عبدالله عبدالرضا حسن. وقال الكشتي ان انشاء المنصة الالكترونية تمثل المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل التطبيق والموقع الالكتروني بالإضافة إلى البرامج المساندة التي تسمح للمستخدمين بالمراقبة الفورية للأسعار.

وأشار الكشتي أنه بالفعل تم تشغيل المنصة من خلال الموظفين والمراقبين وتمت اضافة جميع أسعار الاتحاد على التطبيق لتمكن المراقبين من التأكد من صحة الأسعار في كافة الجمعيات التعاونية في الكويت وأضاف أن اتحاد الجمعيات يقوم حالياً بالاعداد للمرحلة الثانية من المشروع والتي تتمثل في تحديث النظام لتمكين المستهلكين من متابعة الأسعار في الجمعيات التعاونية عن طريق التطبيق، حيث يقوم التطبيق بمقارنة أسعار السلع بين الجمعيات التعاونية داخل الكويت من خلال وضع «الباركود» الخاص بالصنف في منصة الاتحاد الالكترونية. وأكد الكشتي أن مثل هذه المشاريع الوطنية التي تهم المواطنين والمقيمين في دولة الكويت تحتاج إلى تعزيز جهود أجهزة الدولة لتفعيل دور التعاونيات في الرقابة اللازمة وضبط المخالفات واحالتها للجهات القانونية وتوفير بيئة تجارية أكثر شفافية.

