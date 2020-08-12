الكويت تتخارج من الأماكن الخطرة استثمارياً

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ النهار عن أن الكويت تدرس التخارج بشكل فعلي من استثماراتها في بعض الدول التي تواجه مخاطر سياسية ومالية ، لافتة أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت بالفعل خطوات جدية في هذا التوجه.

وأشارت المصادر إلى أن إعادة هيكلة الاستثمارات الخارجية يمثل أحد الاستراتيجيات التي تتبناها الهيئة باتجاه قطاعات أثبتت جدواها الاقتصادية خلال تداعيات أزمة كورونا، لافتة أن قطاعات الرعاية الصحية والأمن الغذائي وصناعة المستلزمات الطبية من بين القطاعات الأكثر جاذبية خلال الفترة المقبلة.

وشددت المصادر على أن تلك القطاعات التي حققت ربحية كبيرة خلال تداعيات الأزمة جعلت التوجه نحو تلك الصناعات من بين الضروريات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وتمتلك الكويت استثمارات مترامية الأطراف في كافة دول العالم ، حيث تدرس الهيئة العامة للاستثمار كافة الفرص المتاحة وتختار أفضلها من حيث الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل . ووفقا لتقارير سابقة سابقة ارتفع الدخل من الاستثمارات الكويتية بنسبة أكثر من 120 بالمئة خلال السنوات الماضية.

وأكدت مصادر معنية أن العوائد التي تحققها الكويت تعتبر جيدة نسبياً، إذا أخذنا في الاعتبار أن التحفظ سمة غالبة تفضلها هيئة الاستثمار ولا تؤثر المخاطرة إلا نادراً جداً.

وتفضل الجهات الحكومية توخي الحذر من الدخول في أي استثمارات تزيد نسبة المخاطر فيها عن 30 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمار ، بسبب التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، بسبب الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعقبات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بريكست والتوترات السياسية.

لذا، ينصح دائماً بإعادة هيكلة الاستثمارات المعرضة للمخاطر، والابتعاد عن أسواق الأسهم، وتخفيض الانكشاف عليها، بالإضافة إلى التوجه نحو شراء السندات الأقل مخاطر.

وحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية والصندوق السيادي، فإن الاستثمارات الخارجية تتوزع على نحو 130 دولة حول العالم ، وتدار من قبل 150 وكيلاً ومدير استثمار، ومن أبرز هؤلاء المديرين مكتب لندن التابع للهيئة ومكتب الولايات المتحدة.

وتستهدف الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار على تعظيم العائد على استثمارات الاحتياطي العام للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة ، كما تقوم الهيئة بوضع رقابة ذاتية على كافة استثماراتها وفقاً لقواعد الحوكمة المعمول بها في الهيئة والتي أقرها مجلس الإدارة ، فضلاً عن خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين من ناحية أخرى.

