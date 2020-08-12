الصقر: ضرورة فتح منفذ العبدلي للشاحنات

مال وأعمال

استقبل محمد الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، امس بمكتبه في مبنى الغرفة، المستشار جمال الجلاوي – مدير عام الإدارة العامة للجمارك، كما حضر اللقاء رباح الرباح – مدير عام الغرفة. ورحب الصقر بالمستشار الجلاوي، حيث تطرق إلى أهمية التنسيق المشترك بين الغرفة والجمارك بهدف تسهيل الحركة التجارية في البلاد من خلال تطوير العمل في المنافذ الجمركية، والارتقاء بالخدمات الجمركية المقدمة للتاجر، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات والمواضيع ذات الصلة بالعمل الجمركي، وأشار إلى ضرورة النظر بإعادة فتح منفذ العبدلي للشاحنات نظراً لأهميته الاقتصادية بين الكويت والجمهورية العراقية الشقيقة، ثم أكد حرص الغرفة على تفعيل اللجنة الثنائية مع الجمارك بهدف بذل المزيد من الجهود التنسيقية وتطوير المنظومة اللوجستية التي تضمن تسهيل حركة انسياب السلع في المنافذ الجمركية. ومن جانبه أعرب المستشار الجلاوي عن سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل دعم الاقتصاد الكويتي، مؤكداً حرصه العميق على تعزيز العلاقة بين الإدارة العامة للجمارك والغرفة، وضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل اللجنة الثنائية.

وفي اطار آخر، استقبل الصقر سفير اليابان لدى دولة الكويت ماساتو تاكاأوكا ، حيث حضر اللقاء رباح الرباح – مدير عام الغرفة. وأوضح الصقر أن متانة العلاقات التاريخية الكويتية - اليابانية في جميع الأصعدة السياسية، الاقتصادية، العلمية جعلت من اليابان شريك استراتيجي للكويت، حيث أن اليابان تعتبر من أوائل الدول المستوردة للنفط الكويتي وكذلك ساهمت بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة، ناهيك عن القطاعات الحيوية الأخرى كوسائل النقل، المقاولات والبنى التحتية وغيرها من القطاعات، وأضاف أنه توجد مجالات عديدة يمكن التعاون من خلالها كالتعليم، والبيئة.

وتطرق الصقر إلى الوضع الاقتصادي الراهن وتداعيات أزمة الوباء العالمي كورونا كوفيد - 19 وأثرها على القطاع الخاص الكويتي، مشيراً إلى جهود حكومة الكويت من خلال تشريع وإصدار القوانين التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الكويتي في ظل هذه الأزمة.

و أكد الصقر أن الغرفة مستعدة لتسخير امكاناتها المتاحة للسفارة اليابانية في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.

ومن جانبه شكر السفير الياباني الغرفة على حُسن الاستقبال، وأضح أن السفارة تسعى إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز العلاقات ثنائية المشتركة بين البلدين في جميع المجالات، ثم شرح الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده للتصدي للتداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد – 19.

