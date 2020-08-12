«الغرفة» استقبلت القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية

مال وأعمال

استقبل مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح أمس القائم بالأعمال بالوكالة لدى سفارة الجمهورية اللبنانية في الكويت باسل عويدات ود. شادي أبو ضاهر – الملحق التجاري.

ورحب الرباح بالضيوف ثم قدم لهم التعازي على ضحايا الأزمة التي مر بها لبنان، وما خلفته من آثار جسيمة على الأصعدة كافة، وقد أكد أن التفاف المجتمع الدولي حول لبنان في هذه الأزمة يعد واجباً حتى يتم النهوض بها من جديد، كما أوضح أن قطاع الأعمال الكويتي يتابع بقلق التطورات الحالية معرباً عن أمله في أن يتجاوز لبنان هذه الأزمة في القريب العاجل، مشيراً إلى أن الكويت تربطها بشقيقتها لبنان علاقات أخوية واجتماعية وطيدة تحتم الوقوف بجانبها خلال هذه الأزمة من خلال توفير الاحتياجات الاساسية العاجلة للشعب اللبناني في ظل الظروف التي تعرض لها بعد الانفجار.

وتقدم باسل بالشكر لدولة الكويت على ما قامت به بكونها من أول الدول المبادرة لمساعدة لبنان خلال الأزمة التي تمر بها، مؤكداً بأن هذا الأمر ليس بالغريب على دولة الكويت حكومة وشعباً.

