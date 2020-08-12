معرفي: 592 ألف دينار أرباح «التجارية العقارية»

مال وأعمال

صرّح رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي عن أرباح الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 والنصف الأول من العام حيث حققت الشركة أرباحاً قدرها 2,050,893 دينار لفترة الربع الأول بينما سجلت أرباحاً صافية قدرها 592,714 دينار في النصف الأول.

وقال معرفي إن الشركة التجارية العقارية بذلت قصارى جهدها للحفاظ على وتيرة إنجازاتها، خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي أسفرت عن خسائر جسيمة في العالم أجمع. وأوضح معرفي أن تداعيات هذه الأزمة وتأثيرها والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات حول العالم بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي والحظر الجزئي والشامل أدت جميعها إلى تراجع كبير في الاقتصاد العالمي.

وأكّد معرفي أن «التجارية» ملتزمة بدعم ومساندة مستثمريها حيث أعلنت سابقاً عن منح بعض الإعفاءات للمستأجرين تماشياً مع قرارات الدولة بالاغلاق للمساعدة في تخفيف الأثر السلبي للأزمة وتداعياتها في ظل الحظر الجزئي والشامل لمدة تجاوزت الأربعة أشهر وتوقف الأنشطة التجارية ما انعكس سلبياً على إيرادات الشركة. وأوضح معرفي أن الكويت والعالم أجمع يواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي على المدى الطويل خصوصاً وان جائحة كورونا لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا.

وطمأن معرفي الشركاء والمساهمين عن وضع الشركة التجارية العقارية ووصفه بالمستقر بفضل متانة المركز المالي للشركة. كما تم وضع الخطط لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات للعملاء وتطبيق خطط العودة التدريجية الآمنة بجميع عقاراتها. كما أن الشركة مستمرة في جهود تحقيق الامتياز التشغيلي وتطبيق تغييرات فعالة للتقليل من التكاليف بشكل عام لجميع الوحدات التابعة لإدارة الشركة. وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية أفاد معرفي أنه على الرغم من كل التحديات وبالإضافة إلى إعفاء المستثمرين من الإيجارات، لم تتوان الشركة التجارية العقارية عن دورها في هذا المجال خلال النصف الأول من 2020 حيث قامت بحملة توزيع صناديق الوقاية والتعقيم من فيروس كورونا على جميع مستأجري عقاراتها السكنية والتجارية والمكاتب. وتعاونت «التجارية » مع مبرة معرفي الخيرية لتوزيع وجبات على المحتاجين والمتعففين في شتى أنحاء الكويت. وأضاف معرفي أن الشركة التجارية للتطوير العقاري بمملكة البحرين حققت تقدماً في أعمال البناء لمشروع برج سيفموني الذي يتكون من

46 طابقاً و 351 شقة بالإضافة إلى باقة متنوعة من المرافق الفخمة تبعث بطابع من الرفاهية على البرج. وجارٍ العمل حالياً على التشطيبات الداخلية النهائية للبرج وقد بلغت نسبة مبيعات الوحدات السكنية 55% من الوحدات المعروضة للبيع.

