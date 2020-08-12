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تغييرات تنظيمية في «كيبيك»

علي حامد
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الأربعاء 12 أغسطس 2020

أصدر نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للخدمات البترولية المتكاملة ( كيبيك ) خالد العوضي تعميماً يقضي بتغييرات إدارية وتنظيمية داخل الشركة، مشيراً إلى أنه يتم العمل بتلك التغييرات التنظمية في مجموعة عمليات مصفاة الزور اعتباراً من اليوم الثلاثاء وهي كالتالي:
1 - فريق عمليات المنطقة الأولى:
- يغير مهام فريق عمليات المنطقة الأولى - مصفاة الزور ليغطي وحدات تقطير النفط الخام ووحدة معالجة غاز الاشتعال وخطوط التغذية الخارجية المتعلقة بوحدات التصني
- يستمر سعد محمد البنوا كرئيس فريق عمليات المنطقة الأولى ويكون مسؤولاً أمام مدير مجموعة العمليات مصفاة الزور
- نقل جلال خلف الطرفي كرئيس قسم عمليات المنطقة الأولى قسم - وحدات تقطير النفط الخام ( الوحدة CDU-01 ) والوحدة ( CDU-11 ) ويتبع مباشرة رئيس فريق عمليات المنطقة الأولى.
- ينقل فيصل جابر العتيبي كرئيس قسم عمليات المنطقة الأولى قسم وحدة تقطير النفط الخام ووحدة معالجة غاز الاشتعال وخطوط التغذية الخارجية المتعلقة بوحدات التصنيع.
2 - فريق عمل العمليات المتكاملة - مصفاة الزور
- يعاد تسمية فريق عمل العمليات المتكاملة - مصفاة الزور ليصبح فريق عمليات المنطقة السادسة.
- يصبح مشعل ابراهيم الشمري رئيس فريق عمليات المنطقة السادسة
- ينقل حمد محمد الشطي كرئيس قسم عمليات المنطقة السادسة قسم المعالجة الهيدرجينية لمنتجات النافثا والكيروسين.
- ينقل عبد الرحمن سالم المري كرئيس قسم عمليات المنطقة السادسة قسم المعالجة الهيدروجينية لمنتجات الديزل.


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