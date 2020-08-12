تفوق تذبذب اليورو على أمان الدولار

مال وأعمال

شكل صعود اليورو تطوراً جديداً يضاف للمفاجآت التي أفرزها وباء «كوفيد 19» على الصعيد الاقتصادي خلال الأشهر الماضية.

ورغم معاناة القارة العجوز من تبعات الفيروس وآثاره الصحية والاقتصادية، فإن التفوق النسبي مقارنة بالوضع في الولايات المتحدة منح اليورو مكانة مرموقة في مواجهة الدولار ربما تستمر لفترة ليست بالقصيرة. وارتفع اليورو بشكل ملحوظ من مستوى 1.06 دولار في منتصف مارس الماضي ليلامس 1.19 دولار في وقت سابق من أغسطس الحالي. وحقق اليورو صعوداً بنحو 10% أمام الدولار منذ شهر مايو الماضي، ووصل لأعلى مستوياته في أكثر من عامين مقارنة بالورقة الخضراء وأفضل سعر في ست سنوات مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين لمنطقة العملة الموحدة. مكاسب اليورو جاءت على حساب الدولار الذي عانى من هبوط حاد في نفس الفترة بسبب سوء الوضع في الولايات المتحدة على صعيد تفشي وباء كورونا والأزمات المتصاعدة مع الصين وترقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.

