20.7 مليار دينار صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

مال وأعمال

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي خلال شهر يونيو السابق 12.56 % على أساس سنوي، عند مستوى قياسي جديد، وذلك حسب النشرة الإحصائية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وسجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك المحلية بالكويت والمركزي في يونيو السابق 20.79 مليار دينار، مقابل 18.47 مليار دينار بنفس الشهر من 2019. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 0.53%، علماً بأنه كان يبلغ 20.69 مليار دينار في مايو 2020. وكشفت بيانات «المركزي»، ارتفاع مجموع الأصول الاحتياطية الرسمية بختام يونيو السابق بنسبة 20.97%عند 13.27 مليار دينار، مقابل 10.97 مليارات دينار بالشهر المناظر من 2019. وسجلت الأصول الأجنبية للمركزي الكويتي 13.14 مليار دينار، بصعود 21.67% عن مستواها في يونيو من العام الماضي البالغ 10.80 مليارات دينار. وبشأن البنوك المحلية، فقد بلغت القيمة الإجمالية لأصولها بنهاية يونيو السابق 72.54 مليار دينار، مقارنة بـ68.13 مليار دينار بالشهر المناظر من 2019، بارتفاع 6.47%. وارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك بالكويت بنسبة 14.35%عند 16.65 مليار دينار، مقارنة بـ14.56 مليار دينار في يونيو 2019.