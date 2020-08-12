«التجارة»: 14.2 مليون دينار دعماً للمواد التموينية

مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إن قيمة الإنفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية بلغ 14.2 مليون دينار عن شهر يوليو الماضي. وأضافت الوزارة أن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية إضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 13.4 مليون دينار، مبينة انها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية. وأفادت بان ما تم انفاقه على دعم حليب ومغذيات الاطفال بأنواعها المختلفة قدر بحوالي 383 ألف دينار انفقت على 25 صنفا من تلك المواد، في حين ان دعم المواد الانشائية كلف الوزارة في الفترة ذاتها حوالي 864 ألف دينار.