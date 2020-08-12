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مال وأعمال

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«نابيسكو»: 3 ملايين دينار أرباح النصف الأول


أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) عن تحقيق أرباح الفترة 3.05 ملايين دينار (10 ملايين دولار)، مقابل أرباح بقيمة 5.76 مليون دينار (18.88 مليون دولار) بالنصف الأول من عام 2019. وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض الإيرادات جزئياً نتيجة تراجع طلبيات العمل المُتعلقة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل طبيعة دورة الأعمال. وبلغت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الحالي 1.03 مليون دينار، مقارنة بـأرباح الربع الأول من العام الماضي البالغة 2.37 مليون دينار، بانخفاض قدره 56.6%.


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