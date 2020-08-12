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مال وأعمال

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556 ألف دينار خسائر «عمار للتمويل»


أظهرت البيانات المالية لشركة عمار للتمويل والإجارة عن تحقيق الشركة خسائر تقدر بـ 556.18 ألف دينار (1.82 مليون دولار)، في النصف الاول لعام 2020 مقابل أرباح بقيمة 39.71 ألف دينار (130.15 ألف دولار) بالنصف الأول من عام 2019. وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض في تقييم الاستثمارات العقارية، وانخفاض تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. وبلغت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الحالي 444.37 ألف دينار، مقارنة بـأرباح الربع الأول من العام الماضي البالغة 31.32 ألف دينار، بارتفاع قدره 1319%.


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