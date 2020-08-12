«البترول الوطنية» دشَّنت محطة وقود جديدة في مدينة صباح الأحمد

مال وأعمال

افتتحت شركة البترول الوطنية محطة جديدة لتعبئة الوقود في مدينة صباح الأحمد السكنية تحمل الرقم 140 وهي المحطة الخامسة التي تقوم الشركة بتشغيلها في هذه المدينة منذ شهر ديسمبر الماضي فيما يجري العمل على إنشاء 4 محطات أخرى لتلبية احتياجات ساكنيها. وذكرت الشركة أن افتتاح هذه المحطة يأتي في إطار خطة الشركة لإنشاء 18 محطة وقود جديدة في مختلف مناطق البلاد وذلك كدفعة أولى ضمن خطة بعيدة المدى تتضمن إنشاء 100 محطة وتهدف إلى مواكبة التوسع العمراني في الدولة وتلبية احتياجات السكان وخاصة في المناطق الجديدة. وبينت انه تم حتى الآن افتتاح 12 محطة بواقع أربع محطات في مدينة جابر الأحمد السكنية وخمس في مدينة صباح الأحمد السكنية وواحدة في كل من شمال غرب الصليبخات ومزارع العبدلي ومدينة سعد العبدالله.

وافادت ان المحطة الجديدة تتميز بتصميم عصري وتستخدم تكنولوجيا متطورة للطاقة الشمسية تمكنها من إنتاج طاقة نظيفة توفر 30 في المئة من حاجة المحطة للكهرباء كما تحتوي على وحدة لاسترجاع البخار تعمل على التقاط الأبخرة أثناء ملء خزان السيارة بالوقود ثم تكثيفها وإعادتها إلى الخزان ما يسهم في المحافظة على البيئة.

واوضحت ان المحطة توفر خدمات إضافية مثل السوق المركزي المصغر وجهاز السحب الآلي والمصلى وخدمات غسيل وصيانة السيارات كما تتيح تسديد قيمة استهلاكهم من الوقود عبر تقنيات وتطبيقات إلكترونية متطورة وسهلة الاستخدام.

