«ITS» تعلن عن شراكتها الاستراتيجية مع «Software AG»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS)، عن بدء شراكة استراتيجية مع مجموعة Software AG، الشركة الرائدة عالمياً، من أجل تسريع عملية التحول الرقمي في مجال الخدمات الصيرفية التقليدية والإسلامية.

ووقع الشراكة عصام الخشنام الرئيس التنفيذي لمجموعة (ITS)، ورامي كشلي، نائب الرئيس في منطقة الخليج والمشرق العربي عن مجموعة (Software AG)، حيث ستعزز هذه الشراكة من مكانة مجموعة ITS كمزود رائد للخدمات المالية الرقمية، من خلال الاستفادة من تقنيات «Application Program Interface-API» والتي بدورها تقوم بتقديم منتجات وخدمات جديدة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات، والخدمات الدقيقة، والاتصال القوي وحزم برمجيات «WebMethods»، وحلول التراسل المتكامل مع جميع التطبيقات، إضافة إلى تقنية (OEM (Original Equipment Manufacturer) والتي بدورها تعمل على ربط الموردين الرئيسين بشركاء خارجيين من خلال توفير تطبيقات متخصصة يتم تشغيلها تحت المنتجات الخاصة بالشركاء لتقديم خدمات وحلول المصرفية متميزة. فيما حصدت (ITS) على العديد من الجوائز في ظل حلولها مصرفية الرائدة (ETHIX NG) للجيل القادم، وهي الحلول المصرفية الأساسية للقطاع المصرفي الإسلامي منه والتقليدي.

وقال الخشنام «إننا سعداء بالتعاون مع (Software AG) من أجل تقديم تقنيات جديدة إلى المنطقة، وتزويد عملائنا بميزة تنافسية إضافية من خلال التحول الرقمي أهمية قصوى في هذا العصر، وتحرص دائما شركة (ITS) على تقديم التقنيات العالمية المصممة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير تجربة أفضل للعملاء. حيث تقدم حلول (ETHIX NG) الرقمية العصرية للجيل القادم مفهوماً جديداً لتشغيل الخدمات المالية.

وأضاف الخشنام «إن الشراكة بين (ITS) ومجموعة (Software AG)، سوف تساهم في توفر حلولاً تقنية استثنائية لعملائنا، حيث تمكننا من تزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات، وكذلك تقديم حلولا مبتكرة إلى السوق وبوقت قياسي».

من جانبه، أضاف رامي كشلي: «يتعرض القطاع المصرفي للكثير من الضغوط نتيجة التغيرات المستمرة، التي تتزايد مع التغيرات الحالية التي تشهدها المؤسسات حول العالم، لذلك أصبح من المهم جداً لمزودي التكنولوجيا أن يعملوا على إيجاد حلول جديدة معتمدة على الحقائق الواقعية للسوق.

وزاد ان التكامل هو كلمة السر في نجاح المؤسسة في رحلتها نحو التحول الرقمي، إن نظام «WebMethods» يعمل كمنصة سريعة لتوفير نظام رقمي 100% لدعم التكامل المباشر والفوري الذي يوفر للعملاء خدمات أكثر سلاسة. إننا نرحب ترحيباً حاراً للشراكة الاستراتيجية مع مجموعة (ITS).