صرخة «المشاريع الصغيرة»: عوضونا أو «خذوا مفاتيح محلاتنا»

مال وأعمال

دعا 300 مبادر من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحال المتضررة من جائحة كورونا، الى وقفة احتجاجية أمس في ساحة الإرادة تتبعها انطلاق مسيرة بالسيارات من مجلس الأمة حتى قصر السيف، رفضا للخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال فترة الإغلاق الاقتصادي وتأخر الدعم والتعويضات، لكن الحضور الفعلي للمسيرة تراوح بين 20 إلى 30 مشاركاً، حيث تمكن جزء منهم من دخول الإرادة وتم اغلاق المداخل والمخارج بعدها، ثم تفرقوا وتجمعوا ثانية في مواقف سوق شرق، وأشهروا مفاتيحهم لتأخذها الحكومة، ثم أدلوا بتصريحات متفرقة غطتها وسائل الإعلام حتى يصل صوتهم.

وبعدها قرروا انطلاق المسيرة لكن الحضور الضعيف لم يظهرها، والزحام ساهم في تفرقها، لكن وصلت رسالتهم .

وأكد المشاركون في الحملة أن مسيرتهم السلمية من مجلس الأمة إلى قصر السيف، جاءت احتجاجاً منهم على الخسائر الكبيرة التي مُنُوا بها منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضدهم، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالباتهم بإيجاد الحلول المناسبة لاستمرارية مشاريعهم وأعمالهم.

ورفع مبادر، كتاب الى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، مطالبين فيها بتعويض الشركات الصغيرة والمتوسطة بحسب الضرر، وفتح جميع الانشطة التجارية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقال المبادرون في بيانهم تحت عنوان (مصير أبنائكم وبناتكم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة) اننا نتقدم لسموكم بأطيب الامنيات بدوام الصحة والعافية والسداد لجهودكم الاستثنائية خلال هذه الجائحة ونطلب من المولى عز وجل ان تزول هذه الغمة في القريب العاجل، مشيرين الى انه كما تعلمون، امتدت آثار هذه الازمه و اثرت بشكل كبير على ابنائكم اللذين آمنوا بدعمكم للعمل الحر والمساهمة في تنمية اقتصاد الدولة وتنويع مصادر الدخل، وهذه الجائحة التي امتد اثرها الاقتصادي على جميع المبادرين من ابنائكم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وباتت تهدد ابناء هذا الوطن الاوفياء بالافلاس و الملاحقات القانونية نتيجة لقرارات الاغلاق حفاظا على المصلحة العامة.

ودعا المبادرون سمو الشيخ صباح الخالد أن ينال كتابهم عناية سموه و اخذه على محمل الجد ومساعدتهم الكريمة التي انتم لها أهل وهمكم الشاغل لتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن في هذا البلد المعطاء.

وكان أصحاب المشاريع الصغيرة لمدة ساعة بالسيارات قد دعوا الى مسيرة تعبيرية في الحادية عشرة من صباح امس انطلاقاً من مجلس الأمة إلى قصر السيف ذهاباً وإياباً من خلال تشغيل «فلشر» السيارات والالتزام بالجانب الايسر مع عدم استعمال آلات التنبيه.

وقال المبادرون «نطالب سمو رئيس الوزراء بأخذ مفاتيح محلاتنا ان لم يتم حمايتنا وتحقيق مطالبنا، لافتين ان الكل يعاني والكل مصدوم من تراكم الديون والسجن بانتظارنا، والقضية اكبر وامر من سوق المناخ، لان اكثر ضحاياها شباب وشابات الكويت، ولا نستطيع الانتظار، وعلى الحكومة انقاذ ابنائها الذين وثقوا بتشجيعها المستمر على العمل الحر لتنشيط عجلة التنمية».

وأشار أصحاب المشاريع الى انه ليست غلطتنا أن أطعنا القرارات الحكومية بإغلاق محلاتنا مطالبين بالاهتمام بالشباب الكويتي الذين اطاعوا الحكومة ووثقوا في وعودها.

خسائرنا كبيرة

في البداية، أشار مؤسس ومدير تجمع ملاك مطاعم الكويت حامد بن حمد الى ان المسيرة انطلقت من سوق شرق الى مجلس الوزراء، ويشارك فيها اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لافتا ان المشاركين من أصحاب المطاعم وغيرهم من أصحاب المشاريع لديهم مطلبان لا ثالث لهما وهو تعويض اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لحجم الضرر وفتح الأنشطة الاقتصادية مع الالتزام بالضوابط الصحية.

وقال ان حجم الخسائر كبيرة للغاية وتكبدها اصحاب المطاعم خلال فترة 6 أشهر التي تلت أزمة كورونا، موضحة ان هناك الكثير من الأزمات يواجهها اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وليس لديهم مظلة حماية. وفي تقديره الخسائر التي تكبدها اصحاب المشاريع ؛ قال ان الخسائر كبيرة وانا كصاحب مشروع خسارتي تفوق 3 ملايين دينار خلال 6 أشهر الماضية.

تراكم المديونية

ومن جانبها، قدرت صاحبة مشروع وممثلة عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة د.أبرار العوضي عدد من أبدوا استعدادهم للمشاركة في المسيرة بحدود 250 مشاركاً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وملاك المطاعم.

ولفتت: أن أصحاب المطاعم وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمين إليهم بالعمل على فتح الأسواق وتعديل قانون العمل والايحارات وتفعيل خطة التحفيز المالي وحماية اصحاب المشاريع من السجن وتراكم المديونية عليهم.

وأشارت العوضي إلى ان الخسائر مليارية ومن الصعب على اصحاب المشروعات تحملها.

وأضافت على الحكومة والجهات المعنية العمل على تفعيل المبادرات الخاصة بحماية اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والالتفات لمطالبهم المشروعة.

مليار دينار

وقدر مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري حجم الخسائر التي تكبدتها مطاعم الكويت بحدود تتراوح بين نصف مليار إلى مليار دينار تقريبا خلال 6 أشهر الممتدة من مارس وحتى أغسطس ؛ لافتا ان الكويت يوجد بها 5000 مطعم تقريبا وكل مطعم تصل خسائره الشهرية منذ بداية الأزمة وحتى الآن تقدر بحدود 10000 دينار تقريبا بالحد الأدنى؛ وقد تزيد على ذلك .

وأوضح أن نسبة الخسائر التي يتكبدها أصحاب المطاعم من صغار المبادرين عالية بسبب تجاهل مطالبهم وتأثرهم بشكل كبيرة بسبب الغلق. وبين الشهري أن فتح الأسواق وتفعيل خطط التحفيز المالي المقدمة من البنوك المحلية وإلغاء الحظر وضمان الحكومة المالي المشروعات هي أبرز المطالب التي يطالب بها اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مطالب مشروعة

ومن جانبه، أشار صاحب مطعم مستر سلايدر للأغذية سالم العازمي، إلى أن التجمع يستهدف تحقيق مطالبنا والتي تتمثل في فتح الأنشطة وكذلك تعويضنا عن الأضرار التي لحقت بمشروعاتنا.

وأوضح أن زيادة المديونيات من بين الإشكاليات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونتخوف من أن تؤدي تلك المديونيات إلى إشكاليات قانونية على المدى البعيد.

وأضاف: هناك التزامات كبيرة يواجهها أصحاب المطاعم تتمثل في الإيجارات ورواتب الموظفين وهي التزامات مفروضة علينا ويجب سدادها.

