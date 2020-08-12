«الأهلي» طرح مبادرة جديدة لدعم الأطباء بتقديم قروض بدون فوائد

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن مبادرة جديدة لصالح الأطباء العاملين في وزارة الصحة الكويتية من خلال طرح قرض بدون فوائد بحد أقصى 10,000دك وذلك اعترافا وتقديرا لجهودهم في مكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

ويأتي منح هذا القرض تعبيراً عن امتنان البنك الأهلي الكويتي وتقديره لتفاني العاملين في خطوط الدفاع الأولى في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، وهو متاح لكافة الأطباء العاملين في المجال الطبي ضمن إطار التزام البنك الأهلي الكويتي المتواصل بدعم العاملين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحة خلال هذه الأزمة.

ولاستيفاء متطلبات التأهل للحصول على القرض، ينبغي ألا يقل راتب الطبيب عن 2000 دك وألا يتجاوز معدل عبء الدين شهرياً نسبة 20%. وبالإضافة لذلك، يتعين على الطبيب تأكيد تحويل راتبه إلى البنك الأهلي الكويتي وتقديم شهادة راتب تتضمن رقم حسابه لدى البنك.

ولذلك يأتي طرح مثل هذا العرض للأطباء تأكيداً على حرص البنك والتزامه الراسخ للقيام بدور فاعل من أجل مؤازرة ودعم الأطباء والتخفيف من معاناتهم اليومية.

