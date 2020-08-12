مي عمر تستعد لتصوير «لؤلؤ»

إضاءات

تستعد الفنانة مي عمر وأبطال مسلسلها الجديد «لؤلؤ» لتصوير أول مشاهد العمل يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس، حيث تم تأجيل انطلاق العمل أسبوعاً لحين الانتهاء من بعض التفاصيل الخاصة بالعمل، حيث كان مقرر البدء في أول المشاهد السبت الماضي في الديكور الأول للمسلسل. وكان مخرج العمل محمد عبد السلام، قد انتهى من معاينة أماكن التصوير وتجهيز الديكورات الأولى التي سيتم بدء فيها أولى المشاهد، كما انتهت مي عمر من البروفات التي أجرتها على الغناء والاستعراض خاصة وأنها تظهر في الأحداث بدور مطربة تحلم بالنجومية الى أن تحققها وسط صراعات كبيرة. مسلسل «لؤلؤ» تأليف زينب عزيز واخراج محمد عبد السلام وانتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، ادوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين. وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل «الفتوة» والذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهني، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، انعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.

