بشير الديك لـ«النهار»: «الإمبراطور» لن يكون سيرة ذاتية لأحمد زكي

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يحتل الكاتب الكبير بشير الديك مكانة عالية ورفيعة على ساحة الابداع والكتابة السينمائية والدرامية في الوسط الفني المصري.. فهو صاحب تاريخ حافل وعريض من الأعمال الفنية الرائعة التي حققت نجاحاً هائلاً جماهيرياً وفنياً على مدى ما يزيد على أربعين عاماً.

ومؤخرا وبعد اعتذار الكاتب الكبير وحيد حامد عن كتابة مسلسل «الامبراطور» الذي يحكى السيرة الذاتية للنجم الأسطوري أحمد زكى وما صاحب الاعلان عن هذا المسلسل من جدل وحديث مستمر ولم ينقطع داخل الوسط المصري.. تم اسنا ومهمة كتابة للمسلسل لهذا الكاتب الكبير. لذلك كان اللقاء معه ضرورياً لكي يوضح الكثير من الحقائق حول هذا العمل والجدل المثار حوله.. خصوصا وأنه كان هذا اقرب الشخصيات للنجم الراحل وقدم معه عددا كبيرا من الأفلام الرائعة التي تعد من العلامات في السينما المصرية.

أكد «الديك» أنه يعكف حاليا على كتابة سيناريو المسلسل بعد أن وقع بالفعل «العقد» مع شركة «سينرجي» المنتجة للمسلسل.. وقال في تصريحات خاصة ل «النهار» انه لم يفكر طويلا -رغم كل الجدل المثار حول المسلسل- في التصدي لكتابة العمل بعدما عرض الشركة المنتجة ووقع العقد بحضور الفنان محمد رمضان بطل المسلسل.

وأشار «الديك» الى انه قبل التوقيع تواصل مع صديقه الكاتب الكبير وحيد حامد ليعرف موقفه من العمل وذلك كنوع من الاحترام لتقاليد المهنة بحكم أن اسم «وحيد» ارتبط بالعمل منذ تم الاعلان. وقال: وحيد أكد لي انه اعتذر بالفعل عن كتابة المسلسل لأنه منشغل حاليا بكتابة الجزء الثالث من مسلسله «الجماعة» لكي يعرض في رمضان من العام المقبل .

وفجر «الديك» مفاجأة من العيار الثقيل وقال: مسلسل «الامبراطور» لن يكون سيرة ذاتية عن حياة النجم الكبير الراحل. لكنه سيتناول قصة جهد وكفاح ومثابرة فنان مصري كان لديه حلم واصرار على النجاح.. وكيف واجه كل المشاكل والعقبات والتحديات في سبيل تحقيق حلمه وكيف تغلب على احباطاته ومعاناته ليتحول بعد ذلك الى نجم أسطوري.. مؤكدا ونافيا أن العمل سيتطرق الى تفاصيل حياته الشخصية من علاقات وزواج وانفصال والى غير ذلك من الأمور والأسرار الحياتية والانسانية الخاصة.

وعما اذا كانت علاقة الصداقة العميقة التي جمعتهما بعد تقديمهما معا لعدد كبير من الأفلام الناجحة كانت حافزا له لقبول هذا العمل وهل ستساعده في الكتابة.. قال: كما ذكرت سنركز في المسلسل على شخصية احمد زكى الفنية التي عرضتها وأحببتها وكنت قريبا منه لسنوات طويلة وتعاونا سويا في عديد من الأعمال الناجحة منها على سبيل المثال أفلام: «موعد على العشاء»- «ضد الحكومة»- «طائر على الطريق»- «النمر الأسود» وغيرها.. وحبي وتقديري لهذا الفنان والنجم الكبير وعلاقتي الوطيدة به هي التي حفزتني لقبول هذا العمل وبالطبع ستساعدني في كتابة تفاصيله.

وأكد «الديك» انه انتهى تقريبا من كتابة «المعالجة الدرامية» للحلقات وبدا بالفعل في كتابة الحلقات من اجل أن يلحق العمل بالعرض في رمضان المقبل خصوصا وان المسلسل يحتاج الى وقت وجهد في التحضيرات والتصوير ثم باقي العمليات الفنية.

وعن اختيار محمد رمضان لبطولة المسلسل وتجسيده لشخصية النجم الراحل قال «الديك»: محمد رمضان فنان مجتهد وموهوب وأنا عبرت من قبل عن اعجابي به.. وهو أيضا صاحب جماهيرية عريضة.. لذلك أرى أن الأنسب شكلا وموضوعا من بين نجوم الجيل الحالي لتجسيد شخصية احمد زكي.

وحول اشكالية اخراج المسلسل بعد اعتذار المخرج محمد سامي ومن بعده المخرجة كاملة أبو ذكري.. وهي اعتذارات معلنة وواضحة.. قال: بالفعل اعتذر محمد سامي لأنه مرتبط بمسلسل يكتبه وسيخرجه لرمضان المقبل وهو من المخرجين القريبين من رمضان وقدم معه عديد من الأعمال دراميا وسينمائياً وبعدها تم ترشيح كاملة أبو ذكرى والمخرج محمد شاكر خضير.. لاخراج المسلسل وبعد اعتذار كاملة الذي قد يكون غير مؤكد بالنسبة لي - ربما- يكون محمد شاكر خضير هو الأقرب.. لكن من الجائز أن تتغير الأمور فمازال هناك وقت وان كنت لأجد مشكلة في هذه الجزئية. وكل ما أريد أن أقوله أننا سنحاول تقديم عمل يليق بمكانة وتاريخ النجم الأسطوري الراحل وبالاسم الكبير لأحمد زكي.

