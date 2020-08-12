«درهالي قلبي» جديد سلمى رشيد

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بعد أن شوقت سلمى رشيد جمهورها لعمل فني جديد تعمل عليه قامت بعد ساعات قليلة بحذف البوست الخاص بالأغنية الجديدة من حسابها الرسمي على الأنستغرام واكتفت بستوري تعلن خلاله عن موعد قريب لطرح هذا العمل وهو باللهجة المغربية ويحمل عنوان «درهالي قلبي».

كما حذفت سلمى الهاشتاغ، الذي شمل فريق عمل الأغنية ومن بينهم الشاعر والملحن أدم يونس وهذا الأخير هو كاتب كلمات أغنية بلقيس باللهجة المغربية «الحياة حلوة» وبدوره قام أدم يونس بحذف صورة من كواليس تصوير أغنية «درهالي قلبي» كما فعل عدد من المشاركين في الأغنية من الفريق التقني والفني وكأن بسلمى رشيد غيرت من استراتجيتها لتسويق العمل الجديد واكتفت بالاعلان عنه دون تفاصيل.

وتفاعل جمهور سلمى رشيد مع عودتها بانتاج جديد بعد فترة الحجر الصحي والاجازة الصيفية فقد قضت الأسابيع الأخيرة في الاستجمام مع ابنها وعائلتها كما أطلت على جمهورها عبر السوشيال بلوك صيفي منعش.

وكانت سلمى رشيد قد حققت نجاحا كبيرا في رمضان عبر مسلسل «سلمات أبو البنات»، الذي غنت شارته «اه يا ليام» ومن كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي موزيّن وتوزيع مادارا وطارق الحجيلي وحققت هذه الأغنية أكثر من 17 مليون مشاهدة على اليوتيوب كما عادت سلمى للتمثيل في رمضان 2020 وجسدت بطولة مسلسل «زهرة الباتول» أما كل من ربيع القاطي، عمر لطفي وسعيد آيت باجا وذلك في ثاني تعاون لها مع المخرج هشام الجباري بعد فيلم «قلبي بغاه».

