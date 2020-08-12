«سنافيه».. جديد عيضة المنهالي

إضاءات

تم اطلاق أغنية «سنافيه» بصوت الفنان عيضة المنهالي، وسبق أن أطلقت شركة الخوار للانتاج الفني خلال الفترة الماضية أغنية «الغلا انته» ليعاود الثلاثي الذهبي تعاونهما من جديد بأغنية «سنافيه» بهذه الشراكة الفنية ما بين علياءآل مكتوم و عيضة المنهالي، وشركة الخوار للانتاج الفني ممثلة بمالكها الشاعر علي الخوار. «سنافيه» من ألحان عبدالله المعمري وتنفيذ موسيقي للموزع زيد عادل والوتريات للمايسترو أحمد طه وطرحت أغنية بصوت عيضة المنهالي، على القناة الرسمية لشركة الخوار للانتاج الفني على يوتيوب، وكل مواقع التواصل الاجتماعي، والاذاعات الخليجية والعربية.