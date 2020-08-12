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تأجيل «A Quiet Place 2» إلى أبريل 2021

خالدة العوضي
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الأربعاء 12 أغسطس 2020

أرجأت استديوهات «باراماونت» موعد طرح فيلم الرعب «A Quiet Place 2» للنجمة ايملي بلانت، الى 23 أبريل 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا ويركز الجزء الثاني من الفيلم على قصص الناجين الآخرين الى جانب عائلة أبوت (ايميلى بلانت وولديها)، الذين يتعرضون للترهيب والرعب مِن قِبَل أشباح وكائنات مخيفة، لبعض الوقت، وعلى هذه ا?سرة أن تظل طوال الوقت في صمت تام ودون اصدار أدنى صوت ?ن هذه الكائنات تصطاد ضحاياها من خلال ا?صوات التي يحدثونها أو يصدرونها. يُعد «A Quiet Place» واحدًا من أهم أفلام الرعب في 2018، وحقق تقييمات مميزة عبر مواقع مراجعة الأفلام مثل «Rotten Tomatoes» وحاز على نسبة 95 %، كما تخطت عائداته 340 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بميزانية بلغت قدرها 17 مليون دولار فقط.


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