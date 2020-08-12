المصريون انتخبوا «الشيوخ».. لإكمال الأجنحة التشريعية

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بدأت في مصر، امس وعلى مدار يومين، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية للبرلمان المصري، والتي من المقرر إعادتها بعد تعديلات دستورية تم إقرارها العام الماضي 2019، بعد سنوات من إلغائها. لاعادة استكمال الاجنحة التشريعية في الدولة.

وصوت الناخبون المصريون البالغ عددهم 63 مليون شخص لاختيار 100 مرشح على المقاعد الفردية، و100 آخرين بنظام القوائم المطلقة المغلقة، بينما يعين الرئيس المصري حسبما نص الدستور في تعديلاته الأخيرة 100 عضو آخرين ليصل إجمالي عدد نواب مجلس الشيوخ الجديد إلى 300 نائب.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي امس إن الغرفة الثانية للتشريع تضمن تمثيل المجتمع بكل أطيافه وتدعم الممارسة الديموقراطية. ودعا مدبولي الشعب إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ منوها إلى أن هذا الاستحقاق الدستوري الجديد يأتي في ظل المناخ الديموقراطي الذى تتمتع به مصر، والذي يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية. وأكد رئيس الوزراء المصري لدي إدلاءه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ أن هذا الاستحقاق، يسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع، هي مجلس الشيوخ، ليضم تمثيلا كاملا للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه، بهدف توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية، ويتكامل دوره مع مجلس النواب، لإثراء الحياة السياسية في مصر.

وتجرى عملية التصويت في تلك الانتخابات بعد شهرين من إقرار قانون انتخابات مجلس الشيوخ في البلاد في منتصف يونيو الماضي، من خلال 14 ألف لجنة انتخابية وبإشراف من الهيئة الوطنية للانتخابات. وأجريت عملية التصويت في تلك الانتخابات خارج البلاد في مقار البعثات الدبلوماسية لمصر في جميع أنحاء العالم يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الحالي. وتجرى عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في مصر وسط مخاوف من موجة ثانية من وباء فيروس كورونا خاصة بعد عودة أعداد المصابين اليومية بالفيروس إلى التصاعد بعد فترة من انخفاض أعداد الإصابات الجديدة. وتفرض السلطات المصرية عددًا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس خلال عملية التصويت لانتخاب مجلس الشيوخ المصري.

من جانبه دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض في مصر امس جموع الشعب المصري إلى النزول إلى لجان الانتخابات والمشاركة في عملية التصويت بكثافة وقال حسبما نقلت وسائل إعلام محلية موجهًا حديثه للشعب المصري إن الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية في مسار الديموقراطية وإن إقبالكم على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حبكم لوطنكم، وحرصكم على إعلاء شأنه، حيث أن مشاركتكم في هذا الاستحقاق هي تلبية لنداء الواجب وممارسة لحقكم الدستوري. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن الهيئة تعاقدت مع إحدى الجهات للعمل على تعقيم اللجان الفرعية والعامة صباح يومي الاقتراع الأول والثاني للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي خلال عملية التصويت.

