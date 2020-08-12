لبنان: المتظاهرون يطالبون بـ«تغيير سياسي جذري»

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بيروت- باريس- الوكالات: دعا ناشطون لبنانيون الى مواصلة الاحتجاجات معتبرين استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب غير كافية و«يجب أن يتبعها تغييرا جذريا في النظام السياسي على الفور». في حين دعت فرنسا لبنان إلى إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة سريعة «تثبت نفسها للشعب».

وقالت حركة «لِحقي» السياسية اللبنانية المعارضة إن «الشرعيّة سقطت عن كافة أركان المنظومة وحان الوقت لبناء نظام جديد عادل ومنحاز للناس». ولفتت الحركة التي تقود التظاهرات منذ اكتوبر الماضي في بيان عقب استقالة الحكومة إلى أن «حكومة دياب سقطت بعدما رفضها الشارع منذ تشكيلها، معلنةً بذلك فشلًا إضافيًّا لهذه المنظومة الحاكمة والفاشلة بكلّ أوجهها، من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ومعهم أركان المحاصصة وأيّ حكومة يكلّفونها». وقال البيان «إنّ أيّ خطوة نحو المحاسبة والمساءلة وأيّ خطة لانتشال لبنان من أزماته المتعدّدة، تفرض إسقاط هذه المنظومة الفاقدة للشرعية واستلام الناس للسلطة».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سلم استقالته مساء الاثنين إلى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي قبلها وكلفه بتصريف الأعمال في ظل استمرار الغليان بالشارع اللبناني عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت. وقبل تسليم استقالته في قصر بعبدا قال دياب في كلمة متلفزة «وصلنا إلى هنا، إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد، نحن اليوم نحتكم إلى الناس وإلى مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة المختبئة منذ 7 سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي». وأضاف «أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء بالوقوف مع الناس، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة». وأكد دياب أن «منظومة الفساد أكبر من الدولة، والدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها، وانفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت».

الى ذلك، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان إلى «الإسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب». وقال لودريان في بيان إن الحكومة المقبلة «تقتضي مهمتها الاستجابة للتحديات الرئيسية للبلاد، خصوصا إعادة إعمار بيروت والإصلاحات التي من دونها ستمضي البلاد نحو انهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي».

وأضاف أنه «لا بد من الإصغاء إلى التطلعات التي عبر عنها اللبنانيون على صعيد الإصلاحات وكيفية ممارسة الحكم».

