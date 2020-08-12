عون ودياب علما بـ«النترات».. و«لحام أمن الدولة» فجرها

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بيروت- الوكالات: تكشفت تفاصيل جديدة حول الانفجار الذي دمر أجزاء واسعة من بيروت وخلف نحو 200 قتيل مع تسرب وثائق تشير الى علم السلطات العليا بقرب وقوع الكارثة والى جهود بذلها جهاز الأمن لتفادي الخطر لكنها تسببت في التعجيل بوقوعها.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها «رويترز» أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة الشهر الماضي من أن وجود 2750 طنا من «نترات الأمونيوم» في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد. وبعد أسبوعين من التحذير وقع الانفجار الهائل الذي محا معظم المرفأ وأسفر عن مقتل وفقدان اكثر من 200 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين ودمر حوالي 6 آلاف بناية.

وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو الماضي. وقال مسؤول أمني كبير إن الرسالة المشار إليها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير الثاني الماضي وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور. وقال المسؤول الأمني «كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت». وفي إشارة إلى الرسالة قال المسؤول «في نهاية التحقيق النائب العام عويدات أعد تقريرا نهائيا تم إرساله إلى السلطات». وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه «حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر».

وتتداول الأوساط اللبنانية معلومات مفادها أن جهاز أمن الدولة أبلغ جميع المسؤولين بمن فيهم عون ودياب بخصوص خطر وجود هذه المادة في العنبر رقم 12 في المرفأ. وأضاف أنه كان من المفترض أن يقوم حسان دياب بزيارة تفقدية للمكان وفي الموازاة قام جهاز أمن الدولة باستقدام حدادين لتثبيت أبواب حديدية في العنبر وأثناء عمل هؤلاء اندلع الحريق. وقال مسؤول أمني «الصيانة بدأت وأرسلت (سلطات المرفأ) فريقا من العمال السوريين (لكن) لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح الفجوات». وأضاف المسؤول أن شررا تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح وأشعل حريقا وبدأت النيران في الانتشار.

وقال مسؤول أمني رفيع «نظرا لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه بعد ساعة بدأ حريق كبير بفعل المفرقعات، وامتد ذلك إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات». وقال المسؤول «أثر الانفجار كان مخففا فقط لأن العنبر يواجه البحر ولولا ذلك لدمرت بيروت كلها. المسألة كلها إهمال وعدم إحساس بالمسؤولية وسوء تخزين وسوء تقدير».

وجاءت الرسالة الأمنية في أعقاب سلسلة من المذكرات والرسائل التي بعث بها مسؤولو المرفأ والجمارك والأمن إلى المحاكم على مدار السنوات الست السابقة، وحثوا فيها مرارا القضاة على إصدار أمر بنقل «نترات الأمونيوم» من مكانها القريب جدا من وسط المدينة. وبدأ الطريق المؤدي إلى مأساة الأسبوع الماضي قبل 7 سنوات حيث رست في بيروت السفينة «روسوس»، المستأجرة لحساب روسيا وترفع علم مولدوفا، وتحمل شحنة من نترات الأمونيوم من جورجيا إلى موزمبيق وكانت السفينة تنوي نقل بضائع إضافية لتدبير رسوم المرور عبر قناة السويس وفقا لما قاله ربانها. وأوضح تقرير أمن الدولة إن سلطات المرفأ احتجزت السفينة في ديسمبر 2013 3 بسبب ديون عليها لحساب شركتين قدمتا طلبا للقضاء في بيروت لحجزها.

