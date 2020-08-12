خبراء فرنسيون يعالجون «حاويات كيماوية خطرة» في مرفأ بيروت

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: يعمل خبراء كيماويون ورجال إطفاء على تأمين ما لا يقل عن 20 حاوية كيمياوية محتملة الخطورة في ميناء بيروت الذي دمره انفجار مدوٍ قبل أيام، بعد العثور على واحدة كانت تسرب بعض المواد، وفقاً لأحد أعضاء فريق التنظيف الفرنسي. وقال اللفتنانت أنتوني، الخبير الكيماوي الفرنسي في الموقع والذي لم يصرَّح له بالكشف عن اسمه بالكامل، إن بعض الحاويات ثُقبت عندما ضرب انفجار عنيف وقع الأسبوع الماضي الميناء والعاصمة اللبنانية. وقال إن خبراء فرنسيين وإيطاليين يعملون وسط أنقاض الميناء قد حددوا حتى الآن أكثر من 20 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطيرة. وأضاف لوكالة «أسوشيتد برس» الاخبارية «لاحظنا وجود حاويات عليها رمز الخطر الكيماوي. ثم لاحظنا أن إحدى الحاويات كان بها تسريب».

وأوضح أن الخبراء يعملون مع رجال إطفاء لبنانيين لتأمين جميع الحاويات وتحليل محتوياتها. وأضاف «نحن بحاجة إلى تنظيف كل شيء ووضع كل شيء في أمان».

وتابع «هناك أيضاً سوائل أخرى قابلة للاشتعال في حاويات أخرى، وهناك أيضاً بطاريات، أو أي نوع آخر من المنتجات التي يمكن أن تزيد من مخاطر أي انفجار محتمل».

