«الأغذية العالمي» سيرسل 50 ألف طن من الطحين إلى لبنان

عربيات ودوليات

جنيف- الوكالات: ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية صدر امس أن برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن من طحين القمح إلى لبنان لتحقيق قدر من الاستقرار في إمدادات البلاد. وكان تقرير قد كشف أن الحكومة اللبنانية ليس لديها مخزون استراتيجي من الحبوب وأن انفجار الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت دمر كل المخزونات الخاصة في صومعة الحبوب الرئيسة الوحيدة في البلاد. وقال التقرير إن برنامج الأغذية سيرسل شحنة الطحين «لتعزيز الإمدادات الوطنية وضمان عدم حدوث نقص في الغذاء بالبلاد». وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات الطحين (الدقيق) في لبنان تكفي احتياجات السوق لمدة ستة أسابيع. وأضاف «من المقرر أن تصل الشحنة الأولى وحجمها 17500 طن إلى بيروت خلال عشرة أيام لإمداد المخابز لمدة شهر». الى ذلك، قرر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو زيادة المساعدات التي ستقدمها بلاده للشعب اللبناني من 5 ملايين دولار كندي إلى 30 مليونا. وقال ترودو إن هذه المساعدات ستقدم إلى «شركاء موثوقين» وذلك من أجل الاستجابة الفورية لحاجات الشعب اللبناني.