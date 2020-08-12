روسيا تتسلح بـ«سبوتينك V».. أول لقاح لـ«كورونا»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في التليفزيون الروسي الحكومي، امس أن بلاده سجلت لقاحًا طوره معهد «غماليا» ومقره موسكو، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد على ان يبدأ تصنيعه على نطاق واسع بداية من الشهر المقبل. وأكد بوتين، في حديث مباشر عبر الهاتف مع وزراء حكومته، أن اللقاح خضع لجميع الفحوصات اللازمة، مشيرًا الى أن احدى بناته تناولت اللقاح، وأن درجة حرارتها كانت اعلى قليلًا لكنها تشعر بتحسن الآن. وجاءت التقارير حول اللقاح الروسي المضاد لفيروس «كورونا» وسط مخاوف بشأن سلامته وفعاليته، ومزاعم بأن البلاد قد قطعت زوايا أساسية في عملية انتاج وتطوير اللقاح.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة «على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، الا أنه يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة». وأشار بوتين الى أنه يأمل أن تقوم الدول والبلدان الأخرى بانتاج وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب. وأكد أن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا ومن دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا الى كبار السن المهددين وأخيرا الى المواطنين العاديين. وقال المسؤولون الروس ان المرحلة الثالثة الحاسمة من التجارب السريرية، ستتم بعد تسجيل الدولة للقاح. ولم تصدر روسيا أي بيانات علمية حول اختبار اللقاح الخاص بها، وقال النقاد ان دفع البلاد من أجل انتاج لقاح مضاد لفيروس «كورونا»، يأتي وسط ضغوط سياسية من الكرملين، الذي يحرص على تصوير روسيا كقوة علمية عالمية.

واطلقت الشركة المنتجة للقاح عليه اسم «سبوتنيك V» قياساً باطلاق أول قمر صناعي روسي «سبوتنيك» عام 1957، وفقا للموقع الرسمي للقاح. واختار المختصون هذا الاسم بالذات كون تسجيل أول لقاح ضد وباء عالمي يعد مرحلة تغيير مهمة في تاريخ البشرية، كما أحدث اطلاق أول قمر صناعي روسي «سبوتنيك 1» ذلك. ومن المقرر انتاج اللقاح بكميات كبيرة.

يأتي هذا في وقت تجاوز عدد حالات الاصابة بـ»كورونا» على مستوى العالم 20 مليون حالة، مع تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر من نصف كل الحالات المعروفة، وفق احصاء لوكالة «رويترز» وقالت منظمة الصحة العالمية، ان هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن أربعة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الانفلونزا الحادة سنوياً. في الوقت نفسه تجاوز عدد حالات الوفاة من «كوفيد-19» الحد الأعلى لعدد الوفيات جراء الانفلونزا سنوياً، مسجلاً أكثر من 728 ألف حالة وفاة.

