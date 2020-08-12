مرض «مجهول» أكثر فتكاً من «كورونا» يتفشى في كازاخستان

عربيات ودوليات

بكين - الوكالات: حذر مسؤولون صينيون من انتشار فيروس أشد فتكا من «كورونا». وجاء التحذير الصيني بعد تسجيل عدد مرتفع من الاصابات بالمرض في كازاخستان. وشهدت البلاد ارتفاعات كبيرة في حالات الاصابة بالمرض الجديد منذ منتصف شهر يونيو الماضي. وقالت وزارة الصحة في البلاد ان المرض هو عبارة عن «التهاب رئوي غير معروف» مشيرة الى أنه تم تسجيل أكثر من 32 ألف حالة اصابة و451 حالة وفاة جراءه في جميع أنحاء كازاخستان بين 29 يونيو و5 يوليو. وقالت السفارة الصينية في كازاخستان ان البلاد شهدت 1772 حالة وفاة في النصف الأول من العام، بعضهم من الصينيين. وفي تحذير للمواطنين الصينيين في كازاخستان، قال مسؤولو السفارة «معدل وفيات هذا المرض أعلى بكثير من فيروس «كورونا» المستجد». وتابع المسؤولون «تجري الادارات الصحية في البلاد أبحاثاً مقارنة حول هذا الفيروس الجديد، لكن لم يتم تحديد ماهيته بعد».

