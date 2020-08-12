أميركا تخشى «هجرة كورونا».. وترامب يدرس منع عودة مواطنين ومقيمين

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: كشف مسؤول أميركي كبير لوكالة انباء «رويترز» أن ادارة الرئيس دونالد ترامب تدرس اجراء يمنع مواطنين أميركيين ومقيمين اقامة دائمة في الولايات المتحدة من العودة اذا كان ثمة اشتباه في اصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد. وقال المسؤول ان مسودة الاجراء التنظيمي، التي لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد وقد تتغير ستمنح الحكومة تفويضا لمنع دخول أفراد من المعتقد «بدرجة مرتفعة الى حد ما» اصابتهم بمرض كوفيد-19 أو بأمراض أخرى. ووضع ترامب سلسلة من القيود الشاملة على الهجرة منذ بدء جائحة «كورونا»، فأوقف بعض حالات الهجرة المشروعة وسمح لسلطات الحدود الأميركية بسرعة ترحيل جميع المهاجرين الذين يُضبطون عند الحدود دون اجراءات قانونية سليمة.

ويخشى مسؤولو الحكومة الأميركية من أن يفر مواطنون يحملون الجنسيتين المكسيكية والأميركية الى الولايات المتحدة اذا اتسعت رقعة تفشي فيروس «كورونا» في المكسيك، الأمر الذي يفرض مزيدا من الضغوط على المستشفيات الأميركية.

وقال المسؤول الكبير ان المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تلعب دورا رئيسيا في الاستجابة للجائحة، سوف تصدر مسودة الاجراء التنظيمي الذي كانت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أورد نبأ بشأنه الاثنين. وأضاف المسؤول أن من غير المتوقع أن تتحرك قوة العمل المعنية بمكافحة الجائحة، والتي شكلها ترامب، حيال مسودة الاجراء هذا الأسبوع رغم أن ذلك الجدول الزمني قد يتغير.

