اشتباك على أسوار البيت الأبيض.. وإجلاء ترامب

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واشنطن - الوكالات: أطلق عناصر الخدمة السرّية الأميركية النار على شخص كان مسلّحا على ما يبدو خارج البيت الأبيض وفق ما أعلن الرئيس دونالد ترامب بعدما تم اجلاؤه لمدة وجيزة بينما كان يعقد مؤتمرا صحافيا. وأفاد قائد فرقة الخدمة السرّية المكلفة حماية البيت الأبيض توم سوليفان أن رجلا يبلغ من العمر 51 عاما اقترب من عنصر في الجهاز عند منعطف بين الشارع 17 وشارع بنسلفانيا قرب البيت الأبيض. وقال المشتبه به للعنصر انه يحمل سلاحا وركض بشكل «عدائي» باتجاهه وأخرج أداة من ملابسه، وفق ما أفاد سوليفان في بيان نشر على تويتر.

وأضاف سوليفان أن الشخص اتّخذ وضعية «مطلق للنار» مادفع عنصر الخدمة السرّية لاطلاق النار عليه في منطقة الصدر، بحسب سوليفان. وقدّم عناصر الأمن في المكان الاسعافات الأولية وتم استدعاء خدمة الطوارئ الصحية. ونُقل المشتبه به وعنصر الخدمة السرّية الى المستشفى.

وبينما كان الرئيس يتحدّث الى الصحافيين في القاعة المخصصة لذلك في البيت الأبيض، اقترب حارس تابع للخدمة السرّية منه وقاطعه قائلا بصوت منخفض «سيدي، هل يمكنك مرافقتي» وغادر ترامب والموظفون، بينما أقفلت أبواب القاعة التي كانت لا تزال مكتظة بالصحافيين. وبدا ترامب مندهشا وهو يسأل «ماذا يحري هنا.» غير ان الحارس اكتفى بالطلب اليه ان «يتحرك». وأما في الخارج فشوهد عناصر من الخدمة السرية يحملون بنادق آلية وهم يسارعون لاتّخاذ مواقعهم خلف الأشجار. وأفادت شبكة «فوكس نيوز» التي كان فريق التصوير التابع لها في الخارج عن سماع طلقين ناريين. وبعد دقائق، ظهر ترامب مجددا في قاعة المؤتمر وقال «أطلق عناصر جهاز انفاذ القانون النار على أحد ما يبدو أنه المشتبه به. وهو في طريقه الى المستشفى».وأكد الرئيس الجمهوري الذي يواجه معركة انتخابية صعبة في 3 نوفمبر أنه لا يملك أي معلومات عن هوية أو دوافع الشخص الذي تم اطلاق النار عليه. وقال «قد لايكون للأمر علاقة بي» لكن ردّاً على ما اذا كان المشتبه به مسلّحاً، أجاب الرئيس «بحسب ما فهمت، نعم»، مشيراً الى أنّ الحادثة وقعت «خارج» سياج البيت الأبيض الذي يتم تعزيزه بحاجز حديدي جديد أعلى بمرّتين مما كان عليه في السابق.و أضاف ترامب «لا أعتقد أنه تم اختراق أي شيء، كانوا بعيدين نسبيا». وبدا ترامب هادئا لدى عودته الى المنصة. واستأنف انتقاداته لمعارضيه الديموقراطيين واشادته بطريقة تعاطيه مع أزمة «كوفيد-19» والتي تشير استطلاعات الرأي الى أن ثلثي الأميركيين يعتبرونها فاشلة. ولدى سؤاله ان كانت الحادثة الأمنية أربكته رد ترامب «لا أعرف، هل أبدو مرتبكا؟» وتابع «من المؤسف أن العالم هكذا، لكن لطالما كان العالم مكانا خطيرا». واشاد ترامب بعناصر الخدمة السرّية المسؤولين عن حماية الرئيس واصفا اياهم بأنهم «رائعون والأفضل من بين الأفضل».

في تطور آخر اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب استضافة قمة مجموعة السبع « G7» بعد انتخابات نوفمبر قائلا انه سيدعو اليها دولا تستثنى عموما من المؤتمرات الدولية.

وقال ترامب خلال ايجاز صحافي بشأن وباء «كورونا» المستجد «أميل أكثر لتنظيمه في وقت ما بعد الانتخابات. كنا سنجريه في سبتمبر». وأضاف «بامكاننا عقده عبر الانترنت أو من خلال اجتماع (مباشر)، لكنني أقترح الآن وقلت لمعاوني..لما لا نعقده في وقت ما بعد الانتخابات عندما يكون هناك مزيد من الوقت للتفكير في الأمر لأنه غاية في الأهمية».

وتضم مجموعة الدول السبع قادة بعض دول العالم الأغنى الذين يجتمعون لمناقشة مسائل سياسية واقتصادية. وكان ترامب في البداية يرغب في عقد القمة وجها لوجه في واشنطن في يونيو، وهي فكرة رفضتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأجّل القمة لاحقا الى سبتمبر، على أمل أن تعود الأمور الى طبيعتها في الولايات المتحدة في وقت يسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات 3 نوفمبر.

