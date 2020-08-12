أوروبا: واشنطن تخطط للإجهاز على الاتفاق النووي

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نيويورك – الوكالات: يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على اقتراح أميركي بتمديد حظر السلاح على ايران، في خطوة يتوقع أن يكون مصيرها الفشل بسبب الموقف الروسي والصيني الرافض لها، كما أن اوروبا تعتبرها محاولة للاجهاز على الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى.

وقال دبلوماسي أوروبي تحدث شريطة عدم نشر اسمه «هدف هذه الادارة الأميركية هو انهاء الاتفاق النووي الايراني». وكشفت وكالة «رويترز» عن محاولة قامت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتوسط في تسوية مع روسيا والصين بشأن اقتراح أميركي لتمديد حظر السلاح على ايران لكنها لم تفلح، وذلك قبل تصويت في مجلس الأمن خلال ايام. ونقل عن دبلوماسي صيني في الأمم المتحدة تأكيده أن لا فرصة للتوافق مع النص الأميركي، من منطلق أن تمديد حظر الأسلحة على ايران يفتقر الى الأساس القانوني وسيقوض جهود المحافظة على الاتفاق النووي.

من جهتها اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» روسيا والصين بالسعي للاستفادة تجاريا من انتهاء حظر الأسلحة. ولمح براين هوك الممثل الأميركي الخاص بشأن ايران الى رغبة الولايات المتحدة في اعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة عندما قال الأسبوع الماضي «علينا اعادة معايير مجلس الأمن الدولي الخاصة بعدم التخصيب».

ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين ايران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. ورغم انسحاب الادارة الأميركية من الاتفاق عام 2018، بعد أن وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه «أسوأ اتفاق على الاطلاق»، هددت واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة الى جميع عقوبات الأمم المتحدة على ايران اذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح لأجل غير مسمى.

ومن المرجح أن يقضي تجديد العقوبات على الاتفاق النووي، لأن ايران ستفقد حافزا رئيسا للحد من أنشطتها النووية وخرقت طهران بالفعل أجزاء من الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض واشنطن عقوبات أحادية قوية عليها. ويحتاج مشروع القرار الأميركي تأييد ما لا يقل عن 9 أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين الى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفيتو) لكن روسيا والصين ألمحتا الى أنهما ستستخدمانه في هذا الاطار.

