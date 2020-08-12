نتانياهو ينتقد تعطيل واشنطن «خطة ضم الضفة»

عربيات ودوليات

القدس – المحتلة – الوكالات: حمّل رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو الولايات المتحدة الأميركية، مسؤولية عدم تنفيذه لخطة ضم مستوطنات الضفة الغربية الى السيادة الاسرائيلية. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية امس عن نتانياهو القول في مقابلة تلفزيونية «كان واضحا من البداية أن تطبيق السيادة لن يتم الا بالاتفاق مع الولايات المتحدة. ولولا ذلك، لكنت فعلتها منذ فترة». وقال نتانياهو ان «الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشغول حاليا بأمور أخرى وهذا الأمر ليس على رأس أولوياته» معربا عن أمله في أن «نتمكن في المستقبل القريب من المضي لتطبيق السيادة، بالاضافة الى قضايا دبلوماسية أخرى ذات أهمية لاسرائيل». وفي اشارة الى خطة ترامب للسلام (صفقة القرن) التي تسمح بفرض السيادة الاسرائيلية على 30% من الضفة الغربية، قال نتانياهو: «لقد عملت مع فريق ترامب على هذه الخطة لمدة ثلاث سنوات. وفي رأيي، هي الوحيدة التي تحافظ على المصالح الأساسية لاسرائيل».