«داء الكلب» ينتشر في قاعة عسكرية إسرائيلية

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القدس المحتلة - الوكالات: انتشر «داء الكلب» في قاعدة عسكرية للجيش الاسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة. وذكر القناة 7 العبرية، أن المرض انتشر في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال بالقبر من كيبوتس ساسا في الجليل الأعلى. وأشارت القناة الى أنه «تم العثور على كلب مصاب بالداء وفي الأيام القليلة الماضية عض ثلاثة جنود في القاعدة وبدأوا في تلقي العلاج للوقاية من الداء». ومن جانبها دعت وزارة الصحة الاسرائيلية أي شخص احتك بالكلاب في منطقة الحادث الاتصال وابلاغ مكتب الصحة في صفد بشكل عاجل. وداء الكلب هو مرض فيروسي يسبب التهاب حاد في الدماغ ويصيب الحيوانات ذات الدم الحار. وهو مرض حيواني المنشأ أي ينتقل من فصيلة الى أخرى، من الكلاب الى الانسان مثلاً وينتقل غالباً عن طريق عضة من الحيوان المصاب.