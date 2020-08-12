سان جرمان لمواصلة حلم «الأبطال»

دوليه

يسعى باريس سان جرمان الفرنسي الى مواصلة حلمه عندما يواجه اتالانتا الايطالي في 10:00 مساء اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في مدينة لشبونة البرتغالية التي تحتضن مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع من لقاء واحد بدلاً من الذهاب والاياب بسبب ظروف جائحة كورونا.

ويحلم النادي الباريسي بأن يكون ثاني فريق فرنسي يتوج في البطولة الاوروبية بعد مرسيليا الذي توج بها عام 1993 على حساب ميلان الايطالي.

وعانى سان جرمان الذي بذل الغالي من اجل حصد هذه البطولة، الامرين في النسختين الماضيتين عندما خرج من الدور ثمن النهائي لكنه استطاع في النسخة الحالية عبور هذا الدور على حساب بوروسيا دورتموند الالماني بصعوبة بالغة وهو يمني النفس بمواصلة المشوار على حساب اتالانتا اليوم. وواصل سان جرمان تدريباتِه في العاصمة البرتغالية لشبونة حيث خاض بطل فرنسا مرانَه الثالث في البرتغال عقب وصوله مدججاً بجميع عناصرِه وعلى رأسِهم كيليان مبابي الذي يبدو أنه في طريقه لأن يصبحَ جاهزاً لموقعة أتالانتا. فيما لا تبدو فرصُ مشاركة الإيطالي ماركو فيراتي كبيرةً في موقعة اليوم.

هذا ويعوِّل الألماني توماس توخيل على نيمار لقيادة الفريق إلى لقبه الأول في دوري الأبطال، خاصةً أن النجم البرازيلي يعيش أفضل أيامه حالياً.

في الطرف الاخر يلعب اتالانتا دور الحصان الاسود في البطولة والموسم ككل بقيادة المدرب الايطالي جيان بييرو غاسبريني.

ولاول مرة تاريخه يصل اتالانتا الى الدور ربع النهائي في البطولة الاوروبية كما انه حقق المركز الثالث في الدوري الايطالي خلف يوفنتوس البطل وانتر الوصيف.

ويمني غاسبريني النفس بالذهاب بعيداً في البطولة خصوصا في ظل النظام الحالي الذي يعتبر فرصة لجميع الاندية المتبقية في البطولة.

من جانب آخر، بلغ انتر الايطالي ومان يونايتد الانكليزي الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بفوز الاول على باير ليفركوزن الألماني 2-1، والثاني على كوبنهاغن الدنماركي 1-0 بعد التمديد في ربع النهائي اول من أمس في ألماني.

في المباراة الاولى سجّل نيكولو باريلا (15) والبلجيكي روميلو لوكاكو (21) لانتر، وكاي هافرتز (24) هدف ليفركوزن.

ويلعب انتر في نصف النهائي مع الفائز من مباراة شاختار دانييتسك الأوكراني بطل المسابقة عام 2009 وبازل السويسري.

وتقام المسابقة اعتبارا من دورها ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية خلف أبواب موصدة ووفق بروتوكول صحي صارم، وذلك بسبب التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي.

ونجح الـ»نيراتسوري» بمواصلة المشوار نحو اللقب الرابع ليصبح رفقة اتالانتا الذي يواجه باريس سان جرمان الفرنسي اليوم ضمن الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، الممثلين الوحيدين للكرة الايطالية في المسابقتين القاريتين.

وفي المباراة الثانية حجز مان يونايتد الانكليزي مقعده في دور الأربعة بصعوبة بالغة، بفوزه في كولن الألمانية على كوبنهاغن الدنماركي 1-0 بعد التمديد. وأصبح يونايتد الذي ضمن تأهله الى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل باحتلاله المركز الثالث في الدوري الممتاز، على بعد مباراتين من الفوز باللقب للمرة الثانية، بعد عام 2017 حين توج بطلا على حساب أياكس الهولندي. ويدين يونايتد بالتأهل الى نجمه الجديد البرتغالي برونو فرنانديش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95 من ركلة جزاء.

ويلتقي «الشياطين الحمر» في دور الأربعة الاثنين المقبل في دوسلدورف مع الفائز من مباراة اشبيلية الاسباني، وممثل انكلترا الآخر وولفرهامبتون.

