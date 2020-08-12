«مسحات» أتلتيكو سلبية

دوليه

أكد نادي اتلتيكو مدريد الاسباني أن نتائج الحالات الاخرى للاعبيه وجهازه الفني للكشف عن فيروس كورونا المستجد جاءت سلبية اول من امس، وذلك بعد الاعلان عن وجود حالتين في صفوفه الاحد، قبل أيام من مباراته المرتقبة مع لايبزيغ الالماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصدر نادي العاصمة الاسبانية بيانا جاء فيه «خضع لاعبو الفريق وافراد الجهاز الفني لفحوصات جديدة مساء الاحد وجاءت جميع النتائج سلبية».

وكشف اتلتيكو عن هوية اللاعبين اللذين اصيبا بفيروس كوفيد-19 الاحد وهما الظهير الايسر الكرواتي سيمي فرساليكو والجناح الارجنتيني انخل كوريا.

يذكر ان اتلتيكو سيواجه لايبزيغ في الدور ربع النهائي من المسابقة القارية الاهم غدا في لشبونة على شكل بطولة مصغرة. وكان من المقرر مغادرة الفريق الى العاصمة البرتغالية اول من امس لكن تقرر تأجيل ذلك الى امس.

وكان جميع افراد الفريق لازموا منازلهم بانتظار نتائج الفحوصات التي خضعوا لها والغيت الحصة التدريبية خلال الفترة الصباحية على ان يستعاض عنها بحصة بعد الظهر.

وكان الاتحاد الاوروبي الذي أكد اول من امس اقامة مباراة اتلتيكو ولايبزيغ في موعدها المحدد، يترقب نتائج فحوصات لاعبي النادي الاسباني لانه لو تبين اصابة عدد اكبر من لاعبي الفريق لربما تسبب له بمشكلة بشأن برمجة هذه المباراة في وقت لاحق لا سيما أن البرنامج مضغوط ولا يسمح لناحية ايجاد تاريخ آخر لاقامتها.

وتُعد اسبانيا من أكثر البلدان تضررا بالجائحة حيث سجلت 28500 حالة وفاة من أصل 310 آلاف اصابة.

وعلى الرغم من أن معظم الرياضات عاودت نشاطها بعد توقف منذ مارس، هناك مخاوف من أن أعداد الاصابات عادت لترتفع مرة أخرى.

وسبق للجار اللدود ريال مدريد أن أعلن عن اصابة مهاجمه ماريانو دياز بفيروس «كوفيد-19» قبل خوض اياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، لكن النادي الملكي لن يسافر الى لشبونة لأنه خسر مجددا الجمعة أمام مانشستر سيتي الانكليزي 1-2، وهي نفس النتيجة التي خسر بها لقاء الذهاب على أرضه قبل التوقف.

كما أعلن الفريق الاسباني الآخر اشبيلية اصابة أحد لاعبيه بالفيروس بدون الكشف عن اسمه، ما أثار القلق بامكانية التأثير على استكمال مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» التي تقام أيضا ببطولة مصغرة اعتبارا من ربع النهائي في ألمانيا.

وانطلقت البطولة المصغرة اعتبارا من اول من امس وصولا الى النهائي المقرر في 21 أغسطس.

