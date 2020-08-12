ناغلسمان: سنتخطى أتلتيكو

دوليه

أكد مدرب لايبزيغ، جليان ناغليسمان، أن كل اللاعبين يؤمنون بامكانية النجاح، وتخطي مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، مشيرا الى أن الفريق يعمل لتحويل هذا الاعتقاد الى واقع. وقال ناغليسمان، في تصريحات لوسائل اعلام النادي: «هناك روح جيدة واللاعبون يستمتعون»، ولم يبد اهتماما بشأن ثبوت اصابة لاعبي منافسه، انخل كوريا وشيمي فرساليكو بفيروس كورونا. وأضاف: «ليس لديها أي تأثير على استعدادنا بأي حال. لن نجعل هذه الأنباء تؤثر فينا. سنستمر بشكل طبيعي وتركيزينا على المباراة». وتابع: «يويفا لديه بروتوكول يحدد ما يجب فعله. الأندية أبلغت وتم تطبيق البروتوكول. هناك لائحة سارية، واذا انحسر الأمر في حالتين فلن يكون لهما تأثير على مباراة الغد». وكثف الفريق الألماني تدريباته اول من امس، مؤكدا أن ذلك ضروريا لكي يثبت اللاعبين أنفسهم في الأيام المقبلة.

وختم: «سنسعى لايجاد وتيرتنا، التي تجمع بين الهجوم والديناميكية واحباط هجمات المنافس».

