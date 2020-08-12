رونالدينيو ينتظر الإفراج في 24 أغسطس

دوليه

أبلغ مصدر قضائي وكالة فرانس برس اول من امس انه قد يتم اطلاق سراح النجم السابق لمنتخب البرازيل رونالدينيو في 24 أغسطس بعد خمسة اشهر من توقيفه في باراغواي بسبب استخدام جواز سفر مزور.

وأوقف رونالدينيو (40 عاما) وشقيقه روبرتو في السادس من مارس الماضي في أسونسيون، بعد اتهامهما بدخول باراغواي بجوازي سفر مزورين.

وأمضى الثنائي قرابة شهر وراء القضبان، قبل الانتقال في 7 أبريل الى فندق بالماروغا المعاد تأهيله أخيرا عام 2019، والواقع في مبنى مشيّد مطلع القرن العشرين في العاصمة الباراغويانية أسونسيون، وذلك بعد دفع كفالة مالية تبلغ 1,6 مليون دولار.

وحدد القاضي غوستافو اماريلا 24 أغسطس موعدا للنظر في الدعوى ضد الشقيقين. واقترح المدعون العامون على القاضي أن يدفع رونالدينيو غرامة قدرها 90 ألف دولار «لاصلاح الأضرار الاجتماعية» لكن على أن يعود الى بلاده حيث سيتعين عليه المثول أمام قاض كل ثلاثة أشهر لمدة عام.ونفى رونالدينيو أن يكون على علم بأن جوازي السفر كانا مزورين. وسيضطر شقيقه، الذي يُزعم أنه كان على علم بالتزوير، الى دفع غرامة قدرها 110 الاف دولار والمثول أمام قاض كل ثلاثة أشهر لمدة سنتين.

كما طلب الادعاء عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على روبرتو الذي يعمل كمدير اعمال لدى شقيقه.

